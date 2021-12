Voetbaltraining verboden? ‘Mijn hele team is gevaccineerd’

Ze kán gewoon niet de hele dag binnen zitten, zegt de Groningse Alexa Kruijff (13). „Ik moet mijn energie kwijt buiten. Anders kan ik mijn huiswerk niet maken.” Alexa staat centraal achter in een Gronings gemengd elftal en traint twee keer anderhalf uur per week. Tot deze week. Want haar trainingen zijn na vijf uur en dus zijn ze verboden. „Om 17.00 uur gaan de hekken dicht en de lampen uit”, verzucht ze.

Na 17.00 uur mag de komende drie weken niets meer in georganiseerd verband, dus ook geen voetbal-, tennis-, hockey- of andere trainingen. Wedstrijden mogen dan weer wel, want die zijn overdag in het weekend. Maar of die doorgaan, is nog onzeker. De voetbalbond KNVB hoopt dat de Tweede Kamer, die woensdag over de nieuwe maatregelen debatteert, het demissionaire kabinet kan overtuigen amateurtrainingen in de buitenlucht tot 20.00 ’s avonds te laten doorgaan – net als de essentiële winkels ook tot 20.00 open mogen blijven.

Alexa Kruijff heeft nog geluk, vindt ze: „Ik heb drie broers en zussen met wie ik buiten kan spelen.”

Toch ziet de week er voor haar en honderdduizenden andere tieners opeens compleet anders uit, sinds de nieuwe coronamaatregelen zondag werden ingevoerd. Kinderen en tieners mogen wel naar school – met mondkapje, tests en afstand – maar niet naar hun sport. 70 procent sport wekelijks, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voetbal is het populairst (17 procent), gevolgd door fitness-training (15 procent), hardlopen (8 procent) en hockey (7 procent).

Meer dan bewegen

Even niet voetballen of hockeyen, hoe erg is dat? Voetbal, eigenlijk alle sport, is veel meer dan gezond bewegen, zegt Huub Wilbrink, voorzitter van de Amsterdamse voetbalclub Zeeburgia, waar ongeveer vijfhonderd tieners en driehonderd kinderen voetballen – naast vierhonderd volwassenen. „Het is gezelligheid, een weekritme, sociaal met elkaar omgaan, een veilige plek om naar toe te gaan.” De maatregelen zijn voorlopig voor drie weken aangekondigd. Wilbrink: „Ik heb niet het idee dat besmettingen tijdens het sporten in de open lucht plaatsvinden.”

Samuel Blom (16) speelt in de derde divisie bij Zeeburgia. Hij is spits. School of voetbal? „Ik zeg maar even school, voor het geval dat mijn ouders dit lezen. Maar voetbal is voor mij even belangrijk. Ik train drie keer per week, zaterdag heb ik een wedstrijd en op zondag doe ik vaak voetbalschool.” Hij is er veel uren per week aan kwijt, alleen al omdat hij meer dan een uur onderweg is. Hij heeft het ervoor over.

Wat hij gaat doen in die uren, nu het niet meer mag? „Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar ik zal wel mijn conditie op peil houden.”

De trainingsstop komt na een jaar waarin er helemaal geen competitie was. Het vorig seizoen mochten jongeren wel trainen, maar waren wedstrijden tussen clubs bijna het hele jaar niet toegestaan. Bij de Amsterdamse voetbalclub AFC, waar Puck Gijselhart (13) en Soumaya Sabir (14) spelen, werden „gelukkig” veel wedstrijden bínnen de club zelf georganiseerd, vertellen ze. Puck is rechts-midden, Soumaya keeper. Ze trainen normaal drie keer per week en spelen op hoog niveau: met een meisjes-elftal in de jongenscompetitie.

Televisie kijken

Het leven is saai zonder voetbal, vindt Puck. „Dan is er alleen nog maar school.” Haar teamgenoten zijn haar vriendinnen, met wie ze vier keer per week optrekt. Ze fietsen samen naar de club. Soumaya zegt ook: „Ik was net nieuw op de club, maar ik ga ze nu al missen.” Wat ze gaat doen op de avonden dat ze normaal voetbalt? „Huiswerk maken en televisie kijken.”

Margot Gommers (14) hockeyt in Waalwijk én traint jongere kinderen. Ze vindt het jammer dat de trainingen niet doorgaan – „mijn hele team is gevaccineerd” – want haar teamgenoten zijn haar vriendinnen. Een ‘winterstop’ hebben ze normaalgesproken niet doordat hockey doorgaat in een zaal. Gelukkig, zegt zij, blijft de school wel open.

