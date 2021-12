Raad: geef boeren meer vrijheid bij het verduurzamen

Er moet een nieuw overheidsbeleid komen voor boeren die hun bedrijf de komende jaren willen vergroenen. Zo moeten er meer op individuele bedrijven toegepaste eisen komen op het gebied van natuur en milieu, waar overheden dan strak op moeten gaan handhaven. De politiek moet boeren tegelijkertijd meer vrijheid gunnen om zelf in te vullen hoe ze aan die eisen willen voldoen. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) donderdag aan demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie).

Het kabinet besteedt volgens de Rli, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement, te veel aandacht aan boeren die al dan niet vrijwillig zullen stoppen met hun onderneming. Achter de schermen praten de formerende partijen bijvoorbeeld over een investeringsfonds met daarin tientallen miljarden euro’s. Dat geld is onder meer bedoeld om boeren die te veel stikstof uitstoten bij kwetsbare natuur te verplaatsen of uit te kopen. Op die manier moet de emissie omlaag om ruimte te maken voor nieuwe bouwprojecten.

De landbouwsector is verantwoordelijk voor een groot deel van de stikstofuitstoot in Nederland. Een nieuw te vormen kabinet zal hoogstwaarschijnlijk met maatregelen komen om dit aandeel te verminderen. Onlangs bleek uit een peiling van I&O Research onder een kleine duizend boeren dat iets minder dan 40 procent bereid is met de overheid te onderhandelen over een inkrimping van de veestapel voor een uitkoopregeling. Zo’n 61 procent van de ondervraagden, veelal jongere ondernemers, zegt hoe dan ook verder te willen met hun bedrijf.

Geen heldere richtlijnen

De boeren, zo ondervond de Rli, vinden dat het overheidsbeleid zich meer moet richten op de groep die hun onderneming wil voortzetten, maar in onzekerheid verkeert over de manier waarop. De onderzoekers hebben de afgelopen tijd gesproken met onder meer akkerbouwers, varkenshouders, fruittelers en melkveehouders met verschillende achtergronden.

Volgens de ondernemers ontbreekt het aan heldere richtlijnen om op tijd te investeren om aan toekomstige duurzaamheidseisen te voldoen. Het huidige beleid is in hun ogen te inconsistent. Daarnaast is het vergunningenstelsel zo ingericht dat boeren de vrijheid missen om zelf te bepalen wat ze moeten doen om met hun bedrijf aan de gestelde milieuregels en -voorschriften te voldoen.

In september werd bekend dat de ministeries van Landbouw en Financiën al maanden inventariseren wat er nodig is om de agrarische sector zo te verduurzamen dat de stikstofuitstoot omlaag gaat. Verschillende scenario’s zijn daarvoor doorgerekend. Zo is gekeken naar het opkopen van de productierechten van stikstof uitstotende boeren. Een andere, meer ingrijpende optie is dat de overheid zelf de grond opkoopt van ondernemers om die vervolgens milieuvriendelijker in te richten.

Dat laatste kan tot wrevel leiden bij de boeren die zelfstandig verder willen. Zij vinden dat de overheid hun onvoldoende perspectief schetst om zelf te vergroenen en innoveren. De Rli adviseert daarom aan het landelijke, provinciale en lokale bestuur om bedrijfsspecifieke duurzaamheidsnormen te stellen, maar boeren zelf de ruimte te bieden om te bepalen hoe ze daaraan kunnen voldoen.

Ecoregeling

Het ministerie van Landbouw werkt momenteel aan een alternatief voor het hectaretoeslagenstelsel, waarbij boeren subsidie kunnen krijgen voor de hectares landbouwgrond. Dat moet in de toekomst worden vervangen door een zogenoemde ecoregeling. Dat is een beloningstelsel dat boeren moet stimuleren hun bedrijf te verduurzamen. De Raad stelt een puntensysteem voor op basis van duurzame prestaties van de boeren. Op verschillende terreinen – zoals klimaat, bodem, water en landschap – kan een boer dan punten verdienen. Het totaalaantal bepaalt het duurzaamheidsniveau en bedrag dat de overheid uitbetaalt.

Ook doet het adviesorgaan aanbevelingen aan het kabinet om het voor boeren financieel aantrekkelijker te maken om groener te ondernemen. Bijvoorbeeld door de retailsector te verplichten om een vast deel van hun assortiment in te ruimen met duurzame producten.

Slachterijen

Ook stelt het Rli afspraken voor tussen slachterijen en duurzame veehouders. Daarnaast kan het kabinet besluiten de belasting op duurzaam voedsel te verlagen.

Het ministerie van Landbouw laat in een reactie weten dat veel van de kritiekpunten herkenbaar zijn. Een woordvoerder van minister Schouten zegt dat het departement zich ook concentreert op de boeren die door willen met hun bedrijf. Volgens Schouten bestaan er al verschillende subsidieregelingen voor boeren die hun onderneming willen vergroenen.