EU-landen mogen van Brussel asielrechten inperken aan grens met Wit-Rusland

Polen, Litouwen en Letland mogen de rechten van migranten die via Wit-Rusland de Europese Unie binnenkomen, tijdelijk inperken. Dat heeft de Europese Commissie woensdag goedgekeurd. De landen, die al weken steggelen met buurland Wit-Rusland over de aanwezigheid van migranten aan de grens, mogen de ‘noodmaatregel’ een halfjaar hanteren. Volgens de commissie kunnen de lidstaten dankzij de maatregelen „snelle en ordelijke processen opzetten om de situatie te beheersen”.

De drie EU-landen kunnen asielzoekers nu makkelijker terugsturen en hoeven de zaken niet meer individueel te beoordelen, melden internationale persbureaus. Volgens de commissie, de uitvoerende tak van de EU, mogen migranten voortaan alleen asiel aanvragen op aangewezen locaties, zoals grensovergangen. Ook krijgen Polen, Litouwen en Letland langer de tijd om asielaanvragen te registreren. Dat moet nu in tien dagen, maar wordt verlengd naar vier weken.

Asielzoekers kunnen tot zestien weken aan de grens worden vastgehouden in opvangcentra en verliezen mogelijk het recht om naar permanentere centra in het land te worden gestuurd. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de maatregelen in strijd met de EU-regels en met het internationaal humanitair recht, en mag de commissie niet mensen terugsturen die asiel willen aanvragen. De steun van Brussel voor Polen is opvallend, aangezien de twee partijen het afgelopen jaar meermaals met elkaar overhoop lagen, onder meer over de Poolse rechtsstaat.

Volgens EU-landen loodst de Wit-Russische regering migranten de EU binnen, uit onvrede over opgelegde sancties. Er zouden nog steeds zo’n tienduizend migranten aan de grens verblijven. Minsk ontkent de aantijgingen.