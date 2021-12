De Jonge: Meeste 60-plussers kunnen nog dit jaar boosterprik krijgen

Het grootste deel van de 60-plussers kan nog dit jaar een boosterprik krijgen, heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) woensdagavond laat gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Het gaat om de mensen die minimaal een half jaar geleden hun laatste coronavaccinatie hebben gehad.

GGD’ers zullen deze week 200.000 boosterprikken zetten, volgende week 350.000 en daarna 700.000 per week met hulp van militairen, medisch studenten, dierenartsen, oud-verpleegkundigen en oud-artsen. Daarvoor worden zeker tachtig grote locaties ingericht, zegde De Jonge toe. Hij komt vrijdag met de uitwerking van zijn plan om de boostercampagne te versnellen.

Lees ook: Nederland heeft een van de traagste boostercampagnes: gebrek aan prikkers grootste probleem

In het debat kreeg het kabinet veel kritiek over de trage boostercampagne. Die is in Nederland later gestart en verloopt vooralsnog ook langzamer dan in andere Europese landen. Voorzitter Jaap van Dissel van het Outbreak Management Team zei woensdag voorafgaand aan het Kamerdebat over het coronabeleid dat er minder mensen in het ziekenhuis opgenomen zouden zijn geweest als ze eerder een boosterprik tegen het coronavirus hadden gekregen.

Demissionair premier Mark Rutte zei tegen de Kamer dat hij er „ook van baalt” dat Nederland later dan andere landen is begonnen met het zetten van boosterprikken, maar dat betekent volgens hem niet dat „het kabinet heeft zitten snurken”. Hij wees er volgens persbureau ANP op dat de Gezondheidsraad op 2 november met het advies kwam om boosters te gaan zetten en dat opschalen dan niet binnen twee of drie dagen geregeld is.