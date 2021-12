CNN-presentator geschorst vanwege ‘ongepaste hulp’ aan broer en ex-gouverneur Andrew Cuomo

CNN heeft Chris Cuomo, een van zijn bekendste en succesvolste presentatoren, voor onbepaalde tijd geschorst. Dat schrijft het Amerikaanse televisienetwerk woensdag. Cuomo zou nauwer betrokken zijn geweest bij het verdedigingsteam van zijn broer en ex-gouverneur Andrew dan eerder gedacht en daarmee journalistieke normen hebben geschonden.

Andrew Cuomo stapte in augustus op als gouverneur van de staat New York na aanhoudende beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit documenten die de openbaar aanklager van New York nu heeft vrijgegeven, blijkt dat Chris nauw betrokken was bij de verdedigingscampagne van zijn broer.

Zo zou hij hebben geprobeerd via connecties in de mediawereld erachter te komen welke verhalen over de zaak van zijn broer nog naar buiten zouden komen. Cuomo heeft toegegeven dat hij achter een verhaal van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Ronan Farrow heeft gezeten, maar zegt dat dit „gebruikelijk” is in de pers.

Farrow is gelauwerd vanwege onder meer zijn rol in het blootleggen van beschuldigingen van grootschalig seksueel misbruik door filmproducent Harvey Weinstein.

Maar CNN stelt dat Chris „ongepast” contact heeft gehad met het team van zijn broer en daarmee journalistieke normen heeft geschonden. Hij is voor onbepaalde tijd geschorst — nader onderzoek moet uitwijzen of hij kan terugkeren. Zijn avondprogramma Cuomo Prime Time is een van de best bekeken programma’s op de televisiezender. Toen zijn broer als gouverneur opstapte, vertelde Chris zijn kijkers dat hij „geen adviseur is” maar „een broer”.

