Bezuinigend EasyJet verkleint verlies

Luchtvaartmaatschappij easyJet ziet de vraag naar vliegtickets op dit moment inzakken door de opkomst van de nieuwe variant van het coronavirus. „Mensen wachten met boeken totdat meer duidelijk is over de Omikronvariant”, zegt William Vet, verantwoordelijk voor easyJet in Nederland.

De Britse budgetmaatschappij zag het afgelopen kwartaal juist een „veelbelovende start” van het nieuwe fiscale jaar, meldde het dinsdag bij de presentatie van de jaarcijfers. EasyJet heeft een gebroken boekjaar dat loopt tot 1 oktober. De maatschappij kende een „fors aantrekkende vraag voor de wintervakanties en een toenemende vraag voor de zomer”.

Net als veel andere luchtvaartmaatschappijen had easyJet nog veel last van de pandemie en de reisbeperkingen in Europa. Het bedrijf haalde in zijn fiscale jaar 2021 een omzet van 1,5 miljard pond (1,7 miljard euro). Dat is de helft van het boekjaar ervoor, dat nog vijf ‘Covid-vrije’ maanden kende. De Britse maatschappij leed een netto verlies van 858 miljoen pond. De vorige periode was dat nog groter, bijna 1,1 miljard pond. EasyJet had eind september een netto schuld van 900 miljoen pond. Een jaar eerder bedroeg die ruim 1,1 miljard pond. In een nieuwe investeringsronde heeft easyJet dit najaar 1,2 miljard pond opgehaald bij zijn aandeelhouders.

EasyJet is de crisis onder meer doorgekomen door meer capaciteit te verplaatsen naar lucratievere bestemmingen. „We hebben in de afgelopen zomer meer gevlogen op Griekenland en Kroatië”, zegt Vet. „En veel minder op bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk, dat door de reisbeperkingen heel erg tegenviel.”

Verder sneed easyJet het afgelopen jaar fors in de kosten. Het bedrijf ontsloeg bijna een derde van zijn 15.000 werknemers. De driehonderd werknemers in Nederland konden allemaal blijven, vertelt Vet. Hij sloot een akkoord met de bonden. EasyJet-werknemers in Nederland spraken af dat zij de komende twee jaar geen hoger loon krijgen. „Door natuurlijk verloop hebben we nu weer ruimte voor nieuwe medewerkers”, zegt Vet. „Op 40 vacatures voor cabinepersoneel kregen we 1.600 reacties.”

Klacht bij ACM

Samen met de Nederlandse vakantievliegers TUI Fly en Corendon heeft easyJet een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de hogere havengelden die Schiphol de komende drie jaar wil gaan vragen. De luchthaven wil de luchtvaartmaatschappijen in totaal 318 miljoen euro meer in rekening brengen voor het gebruik van de faciliteiten in Amsterdam. Dat is een stijging van 37 procent over drie jaar. Eerder diende ook KLM al een klacht in bij de ACM.

„In deze tijd vinden wij het niet correct dat Schiphol zijn coronaverliezen wil verhalen op de luchtvaartmaatschappijen”, zegt Vet. Volgens hem zorgt de tariefsverhoging ervoor dat vanaf Schiphol vertrekkende passagiers vanaf 2024 50 euro aan heffingen moeten betalen per ticket. Nu is dat nog ruim 28 euro. Aankomende passagiers betalen geen havengelden, en transferpassagiers betalen circa de helft. Vet vindt dat verschil onterecht. „Zo subsidieert de Nederlandse passagier de transferpassagier”, zegt hij. „Die betaalt bovendien geen tickettaks en zorgt twee keer, bij aankomst én vertrek, voor vervuiling.” Waar een maatschappij als KLM het meer moet hebben van transferpassagiers, drijft easyJet vooral op rechtstreekse verbindingen.