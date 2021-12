Anode Energie vraagt faillissement aan vanwege energieprijzen

Na Welkom Energie en Enstroga is donderdag opnieuw een energiemaatschappij omgevallen door de gestegen marktprijzen. Binnenkort zal ook Anode Energie, een onderneming met zo’n 14.000 klanten, faillissement aanvragen bij de rechtbank. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is over de aanstaande faillissementsaanvraag geïnformeerd en zal de leveringsvergunning van het bedrijf intrekken, bevestigt een woordvoerder van de toezichthouder donderdag aan NRC.

De partij waarbij Anode energie inkoopt zou zijn verplichtingen niet zijn nagekomen, schrijft de energiemaatschappij in een persbericht dat in handen is van persbureau ANP. Hierdoor moest het bedrijf gas en elektriciteit plotseling tegen de sterk gestegen marktprijzen inkopen. Anode had hiervoor niet genoeg geld in kas, waardoor een bankroet onafwendbaar was. De energiemaatschappij was woensdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

De klanten van het bedrijf hoeven door het faillissement niet te vrezen voor hun energievoorziening, aldus de ACM. Hun gas en elektriciteit zal niet worden afgesloten. De komende tijd zal een curator op zoek gaan naar een ander bedrijf dat de klanten wil overnemen. Als dat niet lukt, zal de clientèle worden verdeeld over andere leveranciers.

Door relatief beperkte Europese gasreserves en een sterk toegenomen vraag naar energie zijn gas- en elektriciteitsprijzen de afgelopen maanden flink gestegen. In november was elektriciteit gemiddeld ruim vier keer zo duur als een jaar eerder, en gas bijna zes keer zo duur.