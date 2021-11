Straf zuidelijk Afrika niet af na adequaat handelen

De nieuwe coronavariant Omikron die in Zuid-Afrika is ontdekt heeft in mum van tijd gezorgd voor gesloten grenzen voor zuidelijk Afrika. Het snel sluiten van grenzen op basis van wat we nu weten over deze variant lijkt een gepaste eerste reactie om zo de introductie dan wel verspreiding te vertragen, terwijl we meer leren over de intrinsieke eigenschappen van deze variant. Het is nu zorg om essentiële vervolgstappen ook te zetten en te leren voor de toekomst.

Amrish Baidjoe veldepidemioloog / microbioloog, voormalig lid Red Team, directeur Operationaal Onderzoek Artsen Zonder Grenzen, Assistent Prof. LSHTM, Londen Joyce Browne arts (niet praktiserend)-epidemioloog, Universitair docent UMC Utrecht. Rieke van der Graaf bioethicus, Universitair hoofddocent UMC Utrecht.

Ten eerste is dit wéér een herinnering dat we in Nederland wel kunnen boosteren, maar zolang niet iedereen in de wereld de kans heeft gehad om tenminste een eerste dosis van een veilig en werkzaam vaccin te krijgen, we blijven dweilen met de kraan open. ‘Niemand is veilig, zolang niet iedereen veilig is’ is een mantra dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) consistent heeft uitgedragen. Het is onrechtvaardig, kortzichtig en niet in ons eigen belang dat rijke landen zo halfslachtig zijn geweest in hun inzet de toegang tot kennis en vaccins écht voor iedereen te garanderen zoals men wel heeft beloofd met de oprichting van het Covax-mechanisme in 2020.

De opkomst van de Omikronvariant benadrukt ook dat het belangrijk is om behalve te vaccineren óók circulatie van het virus laag te houden, zoals de WHO adviseert. Deze factoren drukken de kansen op het ontstaan van nieuwe ‘schadelijke’ varianten.

Stigmatisering

Ten tweede moeten we ervoor zorgdragen dat landen in zuidelijk Afrika of andere plekken waar nieuwe varianten worden ontdekt niet gestraft gaan worden voor hun vroege detectie, en het actief en transparant delen van gegevens en kennis hierover. Het delen van data over bijvoorbeeld snelheid van verspreiding en precieze mutaties is uitermate belangrijk en essentieel, en expliciete dankbaarheid en waardering ervoor is op zijn plaats.

De huidige reactie van Nederland, Europa en de wereld bepaalt mede hoe snel informatie over nieuwe varianten in de toekomst gedeeld zullen worden door andere landen. Dit is niet nieuw: dat lagere bereidwilligheid in het delen van data volgt op straffen en stigmatisering, weten we van andere uitbraken zoals cholera en ebola. Hierin moeten we de woorden van Tulio de Oliveira, directeur van de Centre of Epidemic Response and Innovation in Zuid-Afrika ook ter harte nemen als hij zegt: „De wereld moet Zuid-Afrika en Afrika steunen en niet discrimineren of isoleren. Door ons te beschermen en steunen, kunnen we de wereld beschermen.”

Afrikaanse expertise

Tot slot moeten we de expertise in Zuid-Afrika en andere Afrikaanse landen zien, steunen en hiervan leren. Deze landen hebben een enorme staat van dienst in het bestrijden van infectieziekten, en dit is te zien in de snelheid waarmee ze effectieve volksgezondheidscampagnes voor Covid-19 hebben opgezet met de beperkte middelen die beschikbaar zijn. Zuid-Afrika heeft ons door haar snelle waarschuwing tijd gegeven om nu beter te reageren en voor te bereiden.

Optimale vaccinatiegraad, gericht en laagdrempelig, intensief en breed testen, bron- en contactonderzoek en het verminderen van contacten zijn de fundamentele pilaren om het verder escaleren van de crisis en dus ook de snelle verspreiding van de Omikronvariant te stoppen. Naast vaccineren zullen strengere maatregelen nodig zijn juist ook om nu de zeer acute situatie in Nederland en Europa te bedwingen. Tegelijkertijd is het zowel epidemiologisch als ethisch gezien belangrijk om ook altijd oog te houden hoe we elkaar mondiaal kunnen ondersteunen. We spreken immers van een pandemie in een uitermate verbonden wereld. Het wordt tijd dat we deze crisis ook gezamenlijk, welvarende en minder welvarende landen, gaan aanpakken, te beginnen met het open delen van kennis over vaccins.