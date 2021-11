Stiekem kijken naar je kind

Sommige ouders zijn er elke zaterdag bij - weer of geen weer. Maar sinds begin november mogen zij officieel als toeschouwer de wedstrijd van hun kinderen niet meer bijwonen. Langs de lijn, en met name in de kantine, zouden er te veel coronabesmettingen plaatsvinden. De meeste ouders blijven thuis en volgen het aantal gescoorde doelpunten, en opgelopen blessures, via de groepsapp. Andere ouders kijken stiekem: vanaf de parkeerplaats, de openbare weg, of zelfs in de bosjes. Afgelopen zaterdag legden fotografen Jennifer Knuchel en Sanne Donders die ouders vast.