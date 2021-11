Rotterdamse kolencentrale sluit vrijwillig en krijgt maximaal 212 miljoen euro

De kolencentrale Onyx Power op de Rotterdamse Maasvlakte gaat sluiten. Dat heeft demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Klimaat, VVD) dinsdag bekendgemaakt in een persbericht. De eigenaar ontvangt een subsidie van maximaal 212,5 miljoen euro voor de vrijwillige sluiting.

Aan die subsidie en aan de sluitingsdatum is een aantal voorwaarden verbonden, laat een woordvoerder van de staatssecretaris weten aan NRC. De eigenaar, de Amerikaanse investeerder Riverstone, moet een geschikt plan hebben voor de tientallen werknemers die mogelijk hun baan verliezen en is daarover in gesprek met vakbond FNV.

Het is daarom nog niet zeker wanneer de centrale precies zal sluiten. „Dat ligt niet in onze handen, maar we hopen op een voorspoedige afronding”, zegt de woordvoerder. Als de afspraken rond zijn, zal de energiecentrale binnen twee maanden stoppen met het stoken van kolen en binnen drie jaar de centrale ontmantelen.

Drie megaton

Het demissionaire kabinet sluit de energiecentrale om aan de klimaatdoelen te voldoen en hoopt de CO₂-uitstoot met een kwart te kunnen terugdringen. De kolencentrale zou volgens het ministerie jaarlijks verantwoordelijk zijn voor ongeveer drie megaton aan CO₂-uitstoot. Het kabinet is al langer in gesprek met het bedrijf over de sluiting. De eigenaar ging als enige van alle kolencentrales in op een eerder aanbod van het kabinet om tegen een vergoeding de deuren te sluiten.

„Stap voor stap faseren we de kolencentrales in Nederland uit en maken we onze energievoorziening schoner”, schrijft staatssecretaris Yesilgöz. De resterende drie kolencentrales zijn volgens het ministerie nog nodig om elektriciteit te leveren als groene stroomleveranciers niet genoeg kunnen leveren, bijvoorbeeld vanwege ongunstige weersomstandigheden.