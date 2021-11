Radicaal-rechtse Zemmour officieel kandidaat Franse presidentsverkiezingen

De radicaal-rechtse mediapersoonlijkheid Éric Zemmour heeft zich gekandideerd voor de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat heeft Zemmour dinsdag via eigen kanalen bekendgemaakt. Deelname aan de verkiezingen hing al langer in de lucht; Zemmour doet het langer goed in de peilingen. De voormalig schrijver, journalist en commentator probeert de zittende president Emmanuel Macron te verslaan. Electoraal vormt hij vooral een bedreiging voor de rechtse concurrent Marine Le Pen.

De 63-jarige Zemmour is niet aangesloten bij een traditionele partij. De polemist is van mening dat Frankrijk ten onder gaat door migratie en islamitische invloeden. In zijn aankondiging stelde hij zijn land te willen „redden”. Zemmour heeft geregeld controversiële uitspraken gedaan. Hij is vaak veroordeeld vanwege racisme. Zo stelde de essayist in 2011 „het volle recht hebben om Arabieren en zwarten te weigeren”. Ook haalde hij regelmatig de extreem-rechtse omvolkingstheorie aan, die inhoudt dat elites ervoor zorgen dat de Franse bevolking plaats moet maken voor migranten.

Zemmour roerde zich al langer in het publieke debat als columnist voor de krant Le Figaro en commentator op de Franse televisie. Ook publiceerde hij verschillende boeken. Een van zijn laatste werken, Le suicide français (de Franse zelfmoord), trok veel lezers. In de media was Zemmour al langer een invloedrijke stem, al bleef hij lang vaag over zijn politieke ambities. Volgens critici deed hij dat uit strategisch oogpunt: zolang hij officieel geen kandidaat was, kon hij gebruik blijven maken van de podia die de media hem boden.

In de peilingen heeft Zemmour korte tijd achter Macron tweede gestaan. Die plek is inmiddels weer ingenomen door Le Pen. Zij heeft eerder geklaagd over de vele publicitaire aandacht voor haar rechtse rivaal. Bij de eerste ronde van de verkiezingen in april kan een kandidaat alleen president worden bij een absolute meerderheid van stemmen. Als dat niet het geval is, gaan de twee kandidaten met de meeste stemmen door naar de eindronde, twee weken later. Bij de vorige verkiezingen versloeg Macron Le Pen in de tweede ronde.