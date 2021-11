Oeganda en Congo lanceren gezamenlijke vergeldingsaanvallen op IS-militie

Oeganda en de Democratische Republiek Congo hebben dinsdag lucht- en artillerieaanvallen gelanceerd op kampen van een aan IS-gelieerde militie in Oost-Congo. Dat heeft een woordvoerder van het Oegandese leger gezegd, schrijven verschillende internationale persbureaus.

De gezamenlijke militaire interventie is een reactie op een reeks zelfmoordaanslagen in Oeganda. De woordvoerder zegt dat de vergeldingsacties „niet eenmalig” zijn. De rebellengroep Geallieerde Democratische Strijdkrachten (ADF), die door Oeganda wordt beschouwd als een terroristische organisatie, pleegde de afgelopen maanden een reeks zelfmoordaanslagen in Oeganda. De acties vonden plaats in Oost-Congo, in onder meer de provincie Noord Kivu, waar militanten van ADF zich zouden verschuilen.

Omwonenden zeggen dat ze dinsdag in paniek wakker werden van explosies. Ze zouden niet op de hoogte zijn gesteld door de autoriteiten. Een lokaal dorpshoofd zegt tegen persbureau Reuters dat inwoners van het gebied zwaar hebben geleden onder ADF. Rebellen zouden onschuldige inwoners hebben afgeslacht. Het is afwachten of de militaire acties wat uithalen, stelt inwoner Julien Ngandayabo.

ADF is een organisatie die de politieke islam zegt te volgen. De aanslagen van ADF werden door Islamitische Staat opgeëist. Op 16 november kwamen bij een serie zelfmoordaanslagen in Kampala zeven personen om het leven, onder wie drie terroristen. Meer dan dertig mensen raakten gewond.

Lees ook: Wijzen aanslagen in Oeganda op groeiende invloed van IS in Centraal-Afrika?