Nieuw op streaming week 48: La Casa de Papel 5, Harlem en Impeachment.

La Casa de Papel 5 (deel 2)

Slotstuk van de populaire Spaanse Netflix-serie over een stel bankrovers. De bende verkeert in moeilijkheden: tijdens een kraak in de Bank van Spanje is een collega om het leven gekomen, terwijl het leger op de stoep staat om in te grijpen. Bendeleider El Profesor zit ook diep in de nesten, en moet een laatste uitweg vinden om zijn team te bevrijden. Netflix, 4 afleveringen, vanaf 3 dec.

Harlem

Komedieserie over het wel en wee van vier vriendinnen in de New Yorkse wijk Harlem. Ze banen zich samen een weg door het moderne werk- en liefdesleven, terwijl ze zich beraden op hun eigen toekomst. Showrunner Tracy Oliver maakte eerder de zeer geslaagde film Girls Trip. Amazon Prime Video, 10 afleveringen, vanaf 3 dec.

Impeachment

Het derde seizoen van American Crime Story behandelt de Lewinsky-affaire, die in de jaren negentig president Bill Clinton deed wankelen. De serie richt zich vooral op de ‘vriendschap’ tussen Clintons minnares Monica Lewinsky en de gekrenkte ambtenaar Linda Tripp. Lewinsky was zelf bij de serie betrokken. Fox tv, 10 afleveringen, iedere maandag, 22 uur (herhaling op wo, do, zo).