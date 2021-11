Nederlandse politici werden vorig jaar vaker bedreigd, ook door minderjarigen

De politie heeft vorig jaar aanzienlijk meer meldingen gekregen van bedreigde politici. Het Team Bedreigde Politici kreeg vorig jaar zeshonderd meldingen binnen, terwijl dat er in 2019 393 waren. Vorig jaar ging het volgens het Openbaar Ministerie in 274 gevallen om een strafbare dreiging, meldt het OM dinsdag. Veel bedreigingen zijn geuit via sociale media als Twitter en Instagram.

Justitie meldt dat vorig jaar in 75 zaken een verdachte is aangehouden. Het kwam in een aantal gevallen tot een veroordeling in de vorm van een taak- of gevangenisstraf. Volgens het OM was bij 47 bedreigingszaken een minderjarige betrokken. In 42 gevallen kwam een wijkagent aan de deur die een gesprek heeft gehad met de bedreiger zelf of zijn of haar ouders.

Het aantal bedreigingen van politici neemt al jaren toe: in 2016 werden er nog 239 geregistreerd. Justitie stelt dat het „aannemelijk” is dat de toename komt door „de toenemende polarisatie” in de samenleving. Eerder heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt miljoenen extra uit te trekken voor het beveiligen van bewindslieden.

De afgelopen maanden zijn verschillende verdachten aangehouden en vervolgd vanwege het bedreigen van politici en wetenschappers. In oktober werd Erik van Z. veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, vanwege het bedreigen van D66-leider Sigrid Kaag. Tijdens de zitting sprak Kaag in de rechtszaal tot Van Z.

Correctie (30 november 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond door een tikfout een te hoog aantal meldingen van bedreigingen in 2019. Dat is hierboven aangepast.