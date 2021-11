‘Meer dan 100 voormalig Afghaanse agenten verdwenen sinds komst Taliban’

Sinds de machtsovername door de Taliban zijn in Afghanistan meer dan honderd politie- en veiligheidsagenten geëxecuteerd of verdwenen. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) dinsdag op basis van 67 interviews die de organisatie had met Afghaanse getuigen. Bij de inname van Kabul, op 15 augustus, beweerden de Taliban nog amnestie te verlenen.

In het rapport van HRW zijn de verhalen over de dood of verdwijning van 47 voormalige medewerkers van de Afghaanse nationale veiligheidseenheden (ANSF) opgenomen. Zij gaven zich tussen 15 augustus en 31 oktober over aan de Taliban, of werden opgepakt tijdens een controle of huiszoeking. Daarnaast beschikt HRW over „betrouwbare informatie” van meer dan honderd moorden in de vier provincies Ghazni, Helmand, Kunduz en Kandahar.

De leiders van de Taliban houden top op heden vol niet uit te zijn op wraak tegen Afghanen die zich inzetten voor de vorige regering. In september stelde de groepering een commissie in, die schending van mensenrechten door lokale Talibanstrijders zou onderzoeken. In reactie op het rapport laten de Taliban aan HRW weten dat 755 daders van schending zijn weggestuurd uit de gelederen. Dit ondersteunen zij echter niet met bewijzen.

In oktober meldde de NOS dat een Afghaanse tolk die op de Nederlandse evacuatielijst stond, was vermoord door de Taliban. Het demissionaire kabinet gaf diezelfde maand aan nog zo’n 2.100 mensen uit Afghanistan te willen evacueren. Het gaat dan om Afghanen die mee hebben gewerkt aan de Nederlandse missie in Afghanistan, of Nederlanders die nog in Afghanistan verblijven.