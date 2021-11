Lin-Manuel Miranda weet: boven zijn necrologie staat hoe dan ook ‘Hamilton’

De corona-pandemie heeft één groot voordeel, vertelde Lin-Manuel Miranda recent in een interview. Het was voor de componist en acteur sinds het enorme succes van Hamilton, de rapmusical over de onbekendste founding fathers, onmogelijk om met de metro te gaan zonder doorlopend te worden aangesproken.

„Het is altijd aardig en positief. Mensen die zeggen: ik heb zo genoten van Hamilton of de Disney-film Moana! Maar omdat we nu mondkapjes dragen, kan ik weer anoniem in de metro rondrijden en rustig schrijven. De metro blijft mijn favoriete plek om nieuwe dingen te bedenken.”

The Hollywood Reporter riep de 41-jarige Lin-Manuel Miranda onlangs uit tot een van de honderd invloedrijkste mensen in het entertainment. Net als de hoofdpersoon in zijn grootste hit is hij doorlopend aan het werk en ontwikkelt hij continu nieuwe ideeën. Maar als coryfee van Broadway en Hollywood beseft hij dat hij het risico loopt vervreemd te raken van de realiteit.

In zijn prijzenkast staat naast de Pulitzerprijs, twee Laurence Olivier Awards, drie Tony’s, drie Grammy’s en twee Emmy’s ook nog de trofee die hij op de middelbare school won met een wiskundewedstrijd: „Daar was ik net zo trots op als op de andere prijzen.”

Openbaring

Zijn eerste musical In the Heights schreef Miranda terwijl hij werkte als invaldocent. Het besluit om hiermee te stoppen nam de componist mede op advies van zijn vader, die hem leerde dat veel goede besluiten niet logisch lijken: „Hij verliet Puerto Rico en vertrok naar New York, zonder zekerheden, zonder zelfs de taal te kennen. Maar hij voelde dat dit was wat hij móést doen.”

Net als George Gershwin werd Miranda geïnspireerd door de muziek uit alle delen van de wereld die hij tijdens zijn jeugd op straat hoorde. De immigrantenzoon gaf al op jonge leeftijd blijk van zijn gevoel voor drama en entertainment. Via Twitter deelde hij een visueel boekverslag dat hij op zijn zevende maakte van de politieke satire The Pushcart War, inclusief een scène waarin familieleden en buurvrouwen in de huiskamer een demonstratie naspeelden. Na de middelbare school koos hij voor een studie theaterwetenschappen, waar hij als schrijver én speler veel ervaring opdeed.

Een openbaring was de musical Rent die hij zag op zijn zestiende verjaardag: over would-be artiesten in East Village die worstelen met leven, liefde en aids. Die musical betekende de postume doorbraak van de 35-jarige Jonathan Larson, die overleed aan een aneurysma. Miranda regisseert nu Larsons nagelaten autobiografische musical tick, tick... Boom!. „Voor het eerst snapte ik dat je ook eigentijdse problemen kon gebruiken als onderwerp voor een musical”, vertelde Miranda over Larson.

Vergeten politicus

Tien jaar en meerdere ‘rewrites’ later ging In the Heights in 2008 in première op Broadway. De voorstelling, over het wel en wee van een groep immigranten in de wijk Washington Heights, viel op door de energieke, eigentijdse muziek vol latino invloeden. Na wat kleinere projecten richtte de componist zijn aandacht daarna op zijn meesterwerk Hamilton, een idee dat hij opdeed nadat hij op een luchthaven een biografie van de vergeten politicus had gekocht. Miranda herkende zich in het verhaal van de immigrant die zichzelf wilde bewijzen en de wereld iets wezenlijks wil nalaten.

Veel keuzes die Miranda maakte, leken op papier moeilijk te verkopen. De voorstelling bevatte ‘rap battles’ over loodzware of obscure politieke onderwerpen, alle witte founding fathers werden gespeeld door donkere acteurs. Maar in de praktijk bleken de makers de tijdgeest prima aan te voelen. Het enorme succes van Hamilton maakte Broadway, maar ook Hollywood de afgelopen jaren veel diverser. Gekleurde acteurs spelen nu ook witte personages in kostuumdrama. Het was dan ook ironisch dat Miranda onlangs excuses moest aanbieden vanwege ‘colorisme’ bij de – weinig succesvolle – verfilming van In the Heights zouden te veel lichtgetinte acteurs zijn gecast.

Inmiddels heeft Miranda zijn aandacht naar het witte doek verlegd. Disney lijfde het jonge multitalent in: als componist droeg hij bij aan de soundtrack van twee Star Wars-films (2015 en 2019), schreef hij de muziek van animatiefilms Moana (2016) en Encanto (2021) en speelde hij de mannelijke hoofdrol in Mary Poppins Returns (2018).

Het enorme succes van Hamilton gaf hem het lef nieuwe dingen te proberen, zoals de regie van tick, tick... Boom!. Hij heeft de wereld al iets wezenlijks nagelaten. Miranda: „Wat er verder ook gebeurt, in de kop van mijn necrologie staat toch Hamiton.”