Juwelen en merktassen: na een ‘rampjaar’ herstelt de luxemarkt

Slecht nieuws voor liefhebbers van Chaneltassen: ze zijn in één klap een stuk duurder. Betaalde je in 2020 nog 6.050 euro voor een van hun populairste modellen (die met een ruitpatroon en gouden ketting), nu leg je er 7.800 euro voor neer – een toename van 30 procent. De prijsstijging, die eerder deze maand naar buiten kwam, laat zien dat luxehuizen als het Franse LVMH, waar Chanel onder valt, weer vertrouwen hebben in de toekomst.

Want de internationale markt voor luxegoederen groeit weer, schrijft adviesbureau Bain & Company in hun in november verschenen jaarlijkse gezaghebbende rapportage over de luxe-industrie. De omzet van persoonlijke luxegoederen – daaronder vallen kleding, schoenen, horloges, cosmetica, juwelen en lederwaren zoals tassen – schat Bain dit jaar op 283 miljard euro. Dat is een stijging van 29 procent ten opzichte van het ‘rampjaar’ 2020, en een stijging van 1 procent ten opzichte van 2019. Met dit ‘V-vormige’ herstel groeit de markt sneller dan verwacht. Eerdere voorspellingen gingen ervan uit dat de markt voor luxegoederen pas in 2022 weer op het niveau van 2019 zou zitten.

Bain denkt dat de groei in ieder geval tot 2025 blijft doorzetten en verwacht in dat jaar een omzet tussen de 360 en 380 miljard euro.

Voor dit rapport, in samenwerking met het Italiaanse consortium voor luxemerken Altagamma (van Gucci, Prada en Versace) werd gekeken naar de wereldwijde verkoopcijfers van driehonderd bedrijven.

De groei in de luxemarkt is te danken aan drie factoren, schrijft Bain in het rapport. Namelijk: de verkoopcijfers in de Verenigde Staten, die Europa inhaalde als grootste afzetmarkt; de verkoop in China, door reisrestricties gaven Chinezen nu vaker geld uit in eigen land; en tot slot door een stijgende online verkoop.

Parijs en New York

Waar de top-10 luxesteden, zoals Londen, Parijs en New York, in 2019 nog verantwoordelijk waren voor 35 procent van de verkoop van luxegoederen, daalt dit getal naar 25 tot 30 procent in 2021, schat het adviesbureau. Met minder luxetoeristen zetten veel merken dit jaar in op lokale consumenten, schrijft Bain. In Amerika werd er meer verkocht in kleinere ‘B-steden’, Chinese consumenten verruilden hun shoppingtrips in Europa voor lokale winkelbestemmingen als het eiland Hainan.

Hoewel het herstel als goed nieuws klinkt, na een jaar waarin mensen in joggingpakken thuis zaten en luxeproducten minder relevant leken, zijn er wel enkele kanttekeningen te plaatsen bij de enthousiaste titel van het rapport: Luxury is back.

Want van de driehonderd merken die in de studie zijn opgenomen, is slechts 40 procent hersteld naar het omzetniveau van 2019. Daarbij gaat het vooral om de grote, bekende namen, die de gemiddelde omzet naar boven halen. Een kwart van de merken loopt nog licht achter ten opzichte van 2019, bij 35 procent gaat het zelfs om „significant” minder omzet. „De [luxe]markt is gepolariseerder dan ooit”, schrijft zakensite Business of Fashion.

Dat geldt ook voor wát er precies verkocht wordt. Zo groeide de verkoop van lederwaren met 8 procent ten opzichte van 2019, maar daalde de verkoop van cosmetica met 1 procent en kleding met 10 procent. Schoenen, daarentegen, deden het goed dit jaar: de verkoop daarvan steeg met 11 procent, net als juwelen (7 procent).

De ongelijke groei geldt ook als je naar geografie kijkt. Zo zijn China en de Verenigde Staten, dankzij respectievelijk reisrestricties en een voortvarende vaccinatiecampagne, eerder hersteld. Voor Europa duurt het minstens tot 2024, zo schat Bain.

Consumenten worden jonger

Ook opvallend: de consumenten van luxeproducten worden jonger, blijkt uit het rapport. De twintigers en dertigers van nu (generatie Z en millennials) waren verantwoordelijk voor 63 procent van de luxeproducten. In 2025 zal dat groeien naar 70 procent, schat Bain. Die trend houdt gelijke tred met de populariteit van tweedehands luxeproducten. Die tak groeide dit jaar met 7 procent naar 33 miljard euro. Bain ziet een relatie tussen deze stijging en de geëngageerde houding van deze generaties, voor wie duurzaamheid belangrijk is.

Het rapport van Bain verscheen vlak voor de Omikronvariant van het coronavirus opdook, waardoor sommige landen hun grenzen weer sluiten. Andere landen zitten in een lockdown. Dat kan het herstel van de luxe-industrie bedreigen: waarom zou je nog een dure tas kopen als je niet weet of dat ene kerstdiner doorgaat?

„Ik heb het knagende gevoel dat de door de pandemie in gang gezette veranderingen in de luxe-industrie nog niet ten einde zijn”, schrijft Forbes-journalist Pamela Danziger in een analyse.