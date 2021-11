IS-militant in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor genocide op jezidi’s

Een Iraaks lid van terreurorganisatie Islamitische Staat is woensdag door een rechtbank in de Duitse stad Frankfurt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij genocide op jezidi’s, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en mensenhandel. Dat melden internationale media. Volgens de BBC is Taha Al-Jumailly het eerste IS-lid dat wordt veroordeeld voor volkenmoord op jezidi’s, een religieuze minderheid die hoofdzakelijk in het oosten van Syrië en het noordwesten van Irak leeft.

De 29-jarige man is onder meer schuldig bevonden aan de dood van een vijfjarig jezidi-meisje, dat hij in Irak tot slaaf had gemaakt. Het kind stierf in 2015, nadat het door hem in de brandende zon was achtergelaten, vastgeketend aan een raam. Voor dit misdrijf kreeg Jennifer W., de Duitse vrouw van Al-Jumailly, afgelopen oktober tien jaar celstraf. W. werd in het proces tegen haar man door de aanklagers opgeroepen als getuige.

Al-Jumailly werd in 2019 in Griekenland opgepakt en uitgeleverd aan Duitsland. Nabestaanden van door IS vermoorde jezidi’s klaagden hem vervolgens samen met het Duitse Openbaar Ministerie aan.

Jezidi’s combineren in hun geloof onder meer zoroastrische, christelijke, en islamitische overtuigingen. IS beschouwt hun geloof als duivels en heeft volgens mensenrechtenorganisaties tussen 2014 en 2015 zeker 3.000 jezidi’s vermoord en meer dan 7.000 van hun vrouwen en meisjes tot slaaf gemaakt.