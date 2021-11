Inflatie eurozone verder opgelopen tot 4,9 procent

De inflatie in de eurozone is gestegen tot 4,9 procent op jaarbasis. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. De inflatie lag daarmee nog hoger dan een maand eerder, toen de inflatie was opgelopen tot 4,1 procent – destijds was dat het hoogste inflatiecijfer sinds juli 2008.

Vooral de hoge gasprijzen hebben de inflatie aangejaagd; de prijzen stegen met ruim 27 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ook de stijgende prijzen voor eten, alcohol en tabak dragen bij aan de inflatie. Verder zijn de tarieven voor elektriciteit en brandstoffen gestegen.

Volgens Eurostat is de Nederlandse inflatie deze maand tot het hoogste niveau in 24 jaar gestegen. De gemiddelde prijzen namen in Nederland met 5,6 procent toe in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit de cijfers van het statistiekbureau. Volgende week komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met eigen ramingen van de Nederlandse inflatiecijfers.

Vooral de stijging van de energieprijzen voedt de inflatie in Nederland. Ook is de stijging voelbaar in het vervoer, waar de prijs voor een liter benzine is gestegen. Daarnaast worden treinkaartjes volgend jaar duurder.