Tim Fransen: ‘Ik draag graag mijn steentje bij, maar dit voelt totaal onzinnig’

Cabaretier en filosoof Tim Fransen Foto Corne van der Stelt

Afgelopen zaterdag 27 november ging de nieuwste voorstelling De mens en ik van Tim Fransen (33) in première. Het werd meteen de laatste opvoering.

Wat zijn de problemen waar je op dit moment mee te maken hebt?

„Ik tel mijn zegeningen. Tot op het laatste moment was onduidelijk of de voorstelling doorgang kon vinden. Die onzekerheid is ondermijnend. Met koppige discipline heb ik me toch voorbereid. Vrijdagavond persconferentie, dus iedereen dacht dat de maatregelen zaterdag in zouden gaan. Dat werd zondagavond. Ik was heel blij dat ik kon spelen.

„Zoals ik aan het begin tegen het publiek in Theater Diligentia in Den Haag zei: ‘Normaal gesproken markeert een première het startpunt van een tournee…’ De zaal lachte. Niet omdat het een goede grap was, maar uit herkenning: we zitten in hetzelfde schuitje.”

Wat gaat er goed, wat niet?

„Wat goed gaat, is dat de noodzaak van theater groot is. Voor mij gaat theater over de vraag: hoe moeten we ons tot de wereld verhouden? Die vraag is relevanter dan ooit. Bovendien past de pandemie en hoe we ermee rommelen bij mijn thema: ‘Wat voor vreemde diersoort is de mens?’

„Het RIVM weet dat de besmettingsgraad in theaters en bioscopen extreem laag is. Het is daarom wrang dat de theaters feitelijk voor niets dichtgaan terwijl andere, veel grotere besmettingshaarden buiten schot blijven. Ik draag graag mijn steentje bij, maar dit voelt totaal onzinnig. Deze ‘avondlockdown’ hadden ze beter ‘aanmodderlockdown’ kunnen noemen.”

Wat is je grootste zorg?

„Dat wat iedereen weet: dit eindigt niet over drie weken. De Omikronvariant is weinig hoopgevend. Na ontwikkeling van de eerste vaccins deden experts, onder wie Diederik Gommers, een oproep de patenten vrij te geven. Op die manier konden we de gehele wereldbevolking zo snel mogelijk vaccineren, niet alleen het rijke deel. Het gevaar was dat het virus op andere plekken zou muteren. Die voorspelling lijkt uitgekomen.

„Het sluit aan bij wat ik betoog: de kennis van de mens is gigantisch gegroeid, maar onze wijsheid is hopeloos achtergebleven.”

Wat heb je nodig om te zorgen dat 2022 beter wordt dan 2021?

„Ik hoop dat ik m’n tournee snel kan oppakken. Tot die tijd werk ik aan een nieuw boek waarin ik mijn thematiek verder uitwerk: de mens en zijn vermeende wijsheid. Ook probeer ik ervoor te zorgen dat ik op verschillende fronten creatief ben.

„Nog zo’n voorbeeld van deze pandemie: tegenwoordig kunnen we het hele DNA van een virus in kaart brengen, maar de complottheorieën zijn net zo achterlijk als toen de pest uitbrak in de Middeleeuwen. De menselijke dwaasheid stelt nooit teleur. Gelukkig maar, anders had ik als cabaretier pas echt een probleem.”