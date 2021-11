Frank de Grave ziet na kritiek af van onderzoek naar evacuatie uit Kabul

Frank de Grave gaat toch niet het onderzoek naar de evacuaties uit Afghanistan leiden. Dat heeft de voormalig VVD-minister van Defensie dinsdag laten weten in een brief aan de demissionair ministers Ben Knapen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Henk Kamp (Defensie, VVD). De benoeming van De Grave was politiek omstreden en de gehele oppositie in de Tweede Kamer steunde dinsdag een motie van de PvdA waarin werd gevraagd om een andere voorzitter.

Critici vreesden voor partijdigheid wanneer een oud-minister van Defensie de evacuaties vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul ging onderzoeken. De Grave kon uitsluitend op steun rekenen van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. In een Kamerdebat over diens benoeming vorige week zei demissionair minister Knapen dat hij geen enkele twijfel had over de deskundigheid en onafhankelijkheid van de oud-bewindsman.

Door de overwegend negatieve reacties uit de Kamer was het volgens De Grave „de vraag of ik in het licht van de discussie die is ontstaan in staat zou kunnen zijn op een verantwoorde wijze invulling te geven aan mijn taak”. Hij concludeert dat dit niet langer mogelijk is doordat „een zeer substantieel deel van de Tweede Kamer al bij voorbaat geen vertrouwen heeft in mijn voorzitterschap”. De Grave was van 1998 tot en met 2002 minister van Defensie. Sinds 2018 is hij lid van de Raad van State.

Aftreden Kaag en Bijleveld

Afgelopen september kondigde het demissionaire kabinet een onderzoek aan naar de evacuatieoperatie uit Afghanistan, uitgevoerd door een onafhankelijke externe commissie. Volgens de Tweede Kamer, die had opgeroepen tot een onderzoek, hebben de betrokken ministers te traag en met te weinig urgentie gereageerd op de opmars van de Taliban in Afghanistan. Duizenden mensen die in aanmerking kwamen voor evacuatie, bleven daardoor noodgedwongen achter.

Onder anderen Sigrid Kaag kreeg als demissionair minister van Buitenlandse Zaken felle kritiek op haar beleid. Nadat de Tweede Kamer in september een motie van afkeuring tegen haar en en toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Ank Bijleveld (CDA) had aangenomen, zag Kaag zich genoodzaakt op te stappen. Een dag later vertrok ook Bijleveld.

Lees ook: Zo verliep de chaotische evacuatie uit Kabul