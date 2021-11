Europese Commissie trekt richtlijnen in na kritiek op ‘cancellen kerst’

Eind oktober stuurde Helena Dalli er nog een trotse tweet over naar buiten. Op een foto poseerde de Eurocommissaris Gelijkheid met de zojuist gelanceerde ‘Commissie-richtlijnen voor inclusieve communicatie’. „Het mainstream maken van gelijkheid betekent dat dit bij alles een rol moet spelen, inclusief communicatie”, aldus de Maltese.

Iets meer dan een maand later zag Dalli zich dinsdag genoodzaakt om haar eigen project weer terug te trekken. „Het is geen volwassen document en voldoet niet aan alle kwaliteitsnormen van de commissie”, aldus Dalli in een verklaring. „De richtlijnen hebben duidelijk meer werk nodig.”

De u-bocht volgde nadat vooral in Italië ophef was ontstaan over de nieuwe richtlijnen, die tot doel hadden een meer inclusieve werkplek voor Europeanen van verschillende achtergronden te stimuleren.

Met name het advies om intern voortaan ‘feestdagen’ te gebruiken in plaats van ‘Kerstmis’ werd door de rechtse Italiaanse krant Il Giornale fel bekritiseerd als een poging ‘kerst te cancellen’. De Italiaanse Europarlementariër Antonio Tajani, van het centrum-rechtse Forza Italia, noemde het „onaanvaardbaar” dat de Commissie „woorden wil verbieden die lijken op kerst” en riep op tot „respect voor de christelijke wortels van Europa”. De Franse radicaal-rechtse presidentskandidaat Marine Le Pen sprak van „technocraten” die de „vijand van onze identiteiten, onze wortels, onze tradities” zijn.

Transpersoon

Naast het vermijden van ‘kerst’, adviseerde het document onder andere ook om geslachtgerelateerde voornaamwoorden en woorden als ‘chairman’ en ‘man-made’ voortaan achterwege te laten. Ook werd geadviseerd mensen vooraf te vragen hoe ze het liefst worden aangesproken en woorden als ‘transgender’ en ‘bi’ niet meer als zelfstandige naamwoord te gebruiken en te vervangen door bijvoorbeeld ‘transpersoon’. ‘Dames en heren’ zou beter ‘beste collega’s’ kunnen worden.

Al voordat Dalli de richtlijnen terugtrok, beklemtoonden Commissie-voorlichters dinsdag dat het „louter om aanbevelingen” ging die geen enkele bindende waarde hadden. Dalli zelf kondigde aan verder aan het document te gaan werken en later met een update te komen.

Tajani zag dinsdagmiddag zijn gelijk bevestigd en twitterde: „Lang leve de #Kerst ! Lang leve het Europa van het gezond verstand!”