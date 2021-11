Elk modern bedrijf wil inclusief zijn. Maar wat is het waard?

Personeel werven met een diverse achtergrond is al jaren een heikel punt voor bedrijven. Maar nu het zeskoppige witte-mannenbestuur langzaam maar zeker wordt uitgefaseerd, staan bedrijven voor een volgende uitdaging. Hoe zorg je voor een bedrijfscultuur waarbinnen mensen met een andere genderidentiteit, culturele achtergrond of handicap zich allemaal veilig voelen? Inclusie is hét buzzwoord bij grote corporates en multinationals geworden. Waarom is het zo belangrijk? Slaan bedrijven er niet een beetje in door? En wat is de waarde van inclusiviteit?

Gast: Jonas Kooyman

Presentatie: Egbert Kalse

Redactie: Felicia Alberding en Astrid Cornelisse

Montage: Astrid Cornelisse