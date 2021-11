Drie jaar cel voor de vrouw van Mexicaanse drugsbaron ‘El Chapo’

Emma Coronel Aispuro, de vrouw van de Mexicaanse drugsbaron ‘El Chapo’, is dinsdag door een Amerikaanse federale rechter veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor haar rol in het Mexicaanse drugskartel Sinaloa. Coronel (32) heeft schuld bekend aan onder meer drugssmokkel en witwassen. Ook hielp ze haar man in 2015 uit de gevangenis te ontsnappen.

„Met alle respect”, zo begon Coronel dinsdag in de rechtbank. „Ik spreek u vandaag aan om mijn oprechte spijt te betuigen voor alle schade die ik mogelijk heb aangericht, en ik vraag u en alle inwoners van dit land mij te vergeven.” Coronel vroeg de rechter haar niet te hard aan te pakken, puur omdat ze ‘de vrouw van’ is.

Vrij snel na haar aanhouding dit jaar bekende ze schuld aan drugssmokkel, witwassen en haar rol in het gewelddadige miljardenkartel, een organisatie die cocaïne, methamfetamine, cannabis en heroïne smokkelde naar de Verenigde Staten. Ze stond haar echtgenoot Joaquin ‘El Chapo’ Guzman bij evenals haar vader, die het kartel in de VS vertegenwoordigde. Guzman kreeg in 2019 levenslang en zit zijn straf uit in een gevangenis in de Amerikaanse staat Colorado.

Horloge

Coronel speelde een rol in de beruchte gevangenisontsnapping van haar man in 2015. Zo stuurde ze een gps-horloge verstopt in etenswaren naar een zwaarbewaakte gevangenis in Mexico, waar Guzman toen zat. Dat horloge hielp handlangers van Guzman om hem te lokaliseren bij het graven van een tunnel naar zijn douchecabine vanaf een nabijgelegen bouwterrein. Guzman wist te ontsnappen maar werd een jaar later weer gearresteerd.

Door haar opvallende verschijning met designeroutfits werd Coronel bij de behandeling van de zaak van haar man in 2019 een mediasensatie. Ook de loyaliteit naar haar man viel op, zelfs nadat aanklagers gedetailleerd hadden beschreven hoe hij een reeks verhoudingen had.

Zeventien jaar was ze, toen Coronel de destijds 49-jarige drugsbaron leerde kennen. Hij was toen al op de vlucht voor de politie. Ze trouwden in 2007, op haar achttiende verjaardag. Coronel heeft samen met Guzman een tweeling. De meisjes zijn negen jaar oud. De advocaat van Coronel, die eerder ook haar man vertegenwoordigde, zegt dat ze op dit moment in gevaar is omdat media hebben gemeld dat Coronel zou hebben samengewerkt met de autoriteiten. „Ik weet niet of ze ooit nog naar huis kan gaan”, zegt de advocaat volgens persbureau Reuters.

Ook de vrouw van Mexicaanse drugsbaron El Mencho werd dit jaar veroordeeld voor het witwassen van narcomiljoenen