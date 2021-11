Drie doden en acht gewonden bij schietpartij op middelbare school in Michigan

Bij een schietpartij op een middelbare school in Oxford in de Amerikaanse staat Michigan zijn dinsdag zeker drie leerlingen omgekomen. Minstens acht andere mensen, onder wie een leraar, zijn gewond geraakt. De vermeende schutter, een vijftienjarige scholier, is aangehouden. Hij was op dat moment fysiek ongedeerd, melden Amerikaanse media.

De hulpdiensten kregen rond één uur ’s middags (lokale tijd) honderden meldingen over een schietpartij op Oxford High School, op zo’n vijftig minuten rijden van Detroit. De schutter zou in zo’n vijf minuten met een semiautomatisch pistool vijftien tot twintig schoten hebben gelost.

De politie gaat er vanuit dat de jongen alleen handelde. Zijn motief is nog onduidelijk. Rechercheurs zullen de komende tijd onder meer zijn sociale media doorzoeken om te achterhalen hoe hij tot zijn daad is gekomen, aldus agent Mike McCabe dinsdag op een speciaal ingelaste persconferentie. De gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmer, heeft kort na de schietpartij haar afschuw uitgesproken en zei mee te leven met „de ouders wiens kinderen vandaag zijn ontnomen en bij de hele gemeenschap van Oxford”.

Het is niet voor het eerst dat de Verenigde Staten wordt geconfronteerd met een dodelijke schietpartij op een school, hoewel de aanval van dinsdag volgens de antiwapenlobby Everytown for Gun Safety de dodelijkste is dit jaar. In 2018 schoot een oud-leerling zeventien mensen dood op een middelbare school in Parkland in de Amerikaanse staat Florida. Ondanks dat critici al jarenlang pleiten voor strengere wapenwetten, minimaliseert de machtige Amerikaanse wapenlobby de kans dat die er op korte termijn zullen komen.