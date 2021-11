Deltavariant verhoogt risico’s tijdens zwangerschap

Door de komst van de besmettelijkere Deltavariant van het coronavirus is het risico op complicaties tijdens de zwangerschap toegenomen. Dat schrijven onderzoekers van het Netherlands Obstetric Surveillance System (NethOSS) in een artikel dat binnenkort verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie. Van de zwangeren die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen vanwege corona belandde na de zomer waarin de Deltavariant in Nederland dominant werd maar liefst 20 procent met ernstige ziekteverschijnselen op de intensive care. Dat is een verdubbeling van het aandeel ernstig zieke zwangeren in voorgaande besmettingsgolven.

Het onderzoek registreerde de gegevens van 9.500 zwangeren die tussen maart 2020 en nu besmet raakten met het coronavirus. Door de uitkomsten in te delen in drie periodes konden de onderzoekers ruwweg bepalen wat de invloed was van opeenvolgende virusvarianten.

„Delta lijkt een ernstiger uitwerking te hebben op een kleine groep zwangeren”, zegt arts-onderzoeker Evelien Overtoom van het UMC Utrecht en eerste auteur van het artikel. „Het merendeel van de zwangeren die een coronabesmetting oploopt hoeft helemaal niet te worden opgenomen en kan normaal bevallen van een kind. Maar bij ongeveer 2 procent loopt de infectie zodanig uit de hand dat behandeling op de intensive care nodig is. En bij die groep lijkt Delta extra hard toe te slaan.”

Bijna alle zwangere vrouwen die op de IC belanden met Covid zijn ongevaccineerd, constateert hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp van het UMC Utrecht, eveneens betrokken bij de NethOSS-publicatie. „Vaccinatie is bewezen effectief tegen ernstige ziekte, en dat geldt ook voor zwangere vrouwen”, zegt Bloemenkamp. „Vaccinatie is voor hen bovendien extra belangrijk want tijdens de zwangerschap hebben ze sowieso een verhoogd risico op longontstekingen bij luchtweginfecties. Covid is daarop geen uitzondering.”

Toch laten nog lang niet alle vrouwen met een kinderwens zich vaccineren – uit angst dat het nadelig is voor hun kind. Bloemenkamp schat 30 tot 50 procent. „Maar inmiddels zijn wereldwijd miljoenen zwangere vrouwen gevaccineerd en er zijn geen problemen boven water gekomen. Nu blijkt dat de complicaties door Delta hoger zijn, en zeker met de huidige hoge kans op besmetting, is dat voor mij een extra argument om vrouwen te adviseren zich wel te laten vaccineren.”

Lees ook: Coronavirus kan via de placenta baby besmetten

Corona tijdens de zwangerschap kan leiden tot ernstige complicaties waaronder een doodgeboren kindje of een te vroeg geboren kind. Eerder deze week berichtte de Volkskrant over een onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam waarin gynaecoloog Sam Schoenmakers alarm sloeg over een toename aan onverwachte doodgeboortes, wat hij toeschreef aan Covid. Hij onderzocht placenta’s van dertien doodgeboortes sinds juli en detecteerde bij allemaal het coronavirus. Een publicatie van deze resultaten is er nog niet.

Bloemenkamp waarschuwt echter voor grote conclusies op basis van bevindingen in een sterk geselecteerde groep: „Als er een effect is moet je dat ook op populatieniveau kunnen terugzien. Dat moet nog onderzocht worden.”