De ruimte doorklieven met een stanleymes, dat deed Lucio Fontana

De ruimte doorbreken: het is een methode om je omgeving te beheersen. En als kunstenaar een relevante optie, voor geen enkele kunstvorm is ruimte immers zo belangrijk als voor een beeldend kunstenaar. De Argentijns-Italiaanse kunstenaar Lucio Fontana (1899-1968) was zijn hele leven op zoek naar het beheersen van de ruimte. Niet voor niets merkte hij in 1946 in zijn manifest Manifiesto Blanco op: „Wij zien van de traditionele kunstvormen af en beginnen met de ontwikkeling van een kunst die gebaseerd is op de eenheid van tijd en ruimte.”

Fontana is het beroemdst om zijn monochrome schilderijen waarbij hij het mes in het doek heeft gezet. Spookachtige werken zijn het, waarbij de snee alleen zicht biedt op het donkere erachter ligt, dreigende strepen, tot stand gekomen door een destructieve daad: één haal met een stanleymes. In de jaren zestig vormden deze minimalistische werken een bron van inspiratie voor de Nul-kunst rondom De Nieuwe Stijl: Fontana zette een mes in een gekleurd vlak, Armando schroefde er bouten op, Henk Peeters plakte watten op zijn doeken.

Lucio Fontana, ‘Ambiente spaziale a luce nera’, 1948-49/2008, installatie in de Museo d’Arte Mendrisio, 2008

Foto Spinelli Lucio Fontana, ‘Ambiente spaziale a luce nera’, 1948-49/2008, installatie in de Museo d’Arte Mendrisio, 2008

Foto Spinelli

Het lijkt een soort conceptuele vondst, een briljante inval, een idéé – maar op de fraaie tentoonstelling De verovering van de ruimte in het Design Museum Den Bosch is te zien dat Fontana stap voor stap onderweg is geweest naar het kale minimalisme van een doek en een mes.

Lucio Fontana, ‘Concetto spaziale’, 1968, Collectie Design Museum Den Bosch. Foto Blommers/Schumm

Het eerste werk op de tentoonstelling is uit 1947, de Scultura spaziale (ruimtelijke sculptuur). Het is in feite een gat, een soort merkwaardige cirkel, die eruit ziet alsof stukjes willekeurig geknede klei aan elkaar zijn geplakt in een onvolmaakt ronde vorm: een hoepel met hindernis, met wat verdwaalde figuurtjes erin. Hij blijft van klei houden en vanaf het begin van de jaren vijftig begint Fontana met de werken, die allemaal Concetto spaziale heten (ruimtelijk concept): kleitabletten met gaatjes erin geboord, en om die gaatjes zitten soms spetters verf – de associatie met kogelgaten ligt voor de hand. Vanaf het eind van de jaren vijftig krijgen de ‘ruimtelijke concepten’ ook andere vormen: een cilinder, een cirkel, een soort vaas, maar ook ballen: in de beeldentuin van het Kröller-Müller liggen er ook meerdere, het zijn de ‘concetto spaziale natura’.

Eind jaren tachtig duiken voor het eerst de lange halen op, aanvankelijk in kleitabletten maar later ook in de andere vormen, en uiteindelijk in de doeken waarmee Fontana het beroemdst werd. De daad van het aanbrengen van gaten en sneden kon als deel van het proces van creëren gezien worden, maar de mes in het doek was een destructieve daad – terwijl hij in feite hetzelfde deed.

Lucio Fontana, ‘Ambiente spaziale con neon’, 1967/2017, installatie in de Pirelli HangarBicocca, Milan, 2017.

Foto Agostino Osio Lucio Fontana, ‘Ambiente spaziale con neon’, 1967/2017, installatie in de Pirelli HangarBicocca, Milan, 2017.

Foto Agostino Osio

Dan komt het moment dat hij sieraden met gaatjes gaat maken, die in oplage geproduceerd werden, en een neonwerk waarbij een lichtstreep door de ruimte wordt getrokken: Ambiente spacziale (ruimtelijke omgeving). Dat is een werk uit 1967, een jaar voor zijn dood, waarbij het concept van de snee juist weer tot iets nieuws gemaakt werd; een streep van licht – waarmee hij teruggrijpt op een installatie voor een Milanese galerie uit 1951.

Zo laat deze tentoonstelling zien dat wat op het eerste gezicht een eenvoudig idee lijkt (maak een gat in een kunstwerk) een levenslange zoektocht was naar manieren om de ruimtes in, achter en rondom de kunst te veroveren.

Tentoonstelling Lucio Fontana: De verovering van de ruimte is t/m 23/1 te zien in het Design Museum, Den Bosch ●●●●●