De nieuwe Call of Duty verknalt poging om sterke personages neer te zetten

Game Call of Duty: Vanguard. Door: Sledgehammer Games. Uitgever: Activision. Gespeeld op PS5, voor PS4/5, Xbox One/Series X|S, pc. 59,99 euro ●●●●●

Call of Duty is al lang een soort jaarlijks moetje voor de om discriminatie op de werkvloer in opspraak geraakte uitgever Activision. Soms leidt dat tot interessante vernieuwingen, zoals het Fortnite-achtige Call of Duty: Warzone. Vaker rolt er een ongeïnspireerde hap uit – zoals het nieuwe Call of Duty: Vanguard.

Toegegeven: sommige onderdelen van Vanguard kan je moeilijk als nieuwe game zien. Warzone is inmiddels helemaal losgemaakt van de jaarlijkse Call of Duty-games en wordt als eigen titel aangeboden. De multiplayer-modi, waarin spelers het tegen elkaar kunnen opnemen, zijn karig en tonen eigenlijk geen verandering tegenover wat Black Ops Cold War vorig jaar mocht aanbieden.

Goed, de game speelt net zo verdienstelijk als zijn voorgangers. Ditmaal kun je van tevoren aangeven hoeveel adrenaline je precies wil: met een druk op de knop vraag je het systeem om snelle actie of trage tactiek. Handig, maar revolutionair is het niet.

Geheimzinnig Nazi-complot

Datzelfde kan gezegd worden voor het verhaal, dat zoals altijd in zo’n acht uur kan worden uitgespeeld. Call of Duty wil dit keer stunten met sterke personages, maar doet dat klungelig. Het is de Tweede Wereldoorlog, en jij bent onderdeel van een multicultureel team dat in de nadagen van het Derde Rijk op het spoor komt van een geheimzinnig Nazi-complot. Binnen een uur belandt het team in de krochten van een Berlijnse gevangenis. Lord of the Rings-acteur Dominic Monaghan vertolkt hier afleidend realistisch een Duitse officier, die het team verhoort.

Wat daarop volgt zijn missies op basis van de verhalen van de verschillende teamleden. Het sterkste fragment is dat van scherpschutter Polina Petrova. Kort krijgen we een mooie schets te zien van een Stalingrad in crisis. Andere fragmenten, zoals dat van een Amerikaanse sterpiloot of de Britse teamleider Arthur Kingsley spreken minder tot de verbeelding.

Geen van de personages springt echt goed uit de verf. En zonder dat unieke verkooppunt blijft gewóón Call of Duty achter: een achtbaan die je één keer speelt, en waar je vervolgens nooit meer aan denkt.