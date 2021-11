Omzet horeca in derde kwartaal bijna terug op pre-coronaniveau

Moderna-topman voorspelt mindere werking vaccins door Omikronvariant Zullen bestaande coronavaccins ook effectief zijn tegen de Omikronvariant van het virus? In een interview met de Financial Times zegt Moderna-topman Stéphane Bancel dinsdag te verwachten dat de werking afneemt, gezien het grote aantal mutaties in de nieuwe variant. Hoewel het nog wachten is op officiële data die zijn stelling ondersteunen, denkt de directeur van de vaccinontwikkelaar dat aanpassingen van de vaccins noodzakelijk zijn. Dit komt doordat 32 van de 50 mutaties bij de Omikronvariant zijn aangetroffen op het spike-eiwit, waar huidige vaccins zich juist op richten voor de aanmaak van antistoffen. Op maandag was Pfizer-bestuurder Scott Gottlieb bij de Amerikaanse nieuwszender CNBC positiever over de toekomstige werking van vaccins tegen ernstige ziekte als gevolg van de Omikronvariant. Zijn inschatting is dat patiënten bij minstens drie vaccindoses nog steeds goed beschermd zijn tegen het virus. Bancel stelt bij de Financial Times dat „binnen twee weken” meer duidelijk zal zijn over de werking van vaccins tegen de nieuwe variant. Dan moeten de eerste onderzoeken zijn afgerond. Mocht het nodig zijn om vaccins aan te passen voor de Omikronvariant, dan zal het volgens hem „enkele maanden” duren voordat er met de vaccins op grote schaal geprikt kan worden. Een medewerker van Unicef controleert dozen met het Moderna-vaccin. Foto Brian Inganga/AP

Luchtvaartmaatschappij easyJet boekt forse verliezen, maar is optimistisch Luchtvaartmaatschappij easyJet heeft het afgelopen boekjaar, dat van september 2020 tot afgelopen september liep, forse verliezen gedraaid. Dat blijkt dinsdag uit de jaarcijfers van de prijsvechter. De vliegmaatschappij vervoerde ook een stuk minder passagiers. De verliezen zijn veroorzaakt door reisbeperkingen vanwege de coronapandemie. Het brutoverlies van easyJet, een van de grootste gebruikers van Schiphol, bedraagt 1 miljard pond (1,2 miljard euro). Ongeveer even veel als vorig jaar, toen de maatschappij voor het eerst in haar bestaan rode cijfers schreef. De omzet halveerde van 3 miljard pond in 2020 naar circa 1,4 miljard pond dit jaar. Zo’n 20,4 miljoen mensen stapten op een vliegtuig van easyJet, tegenover 48,1 miljoen het jaar daarvoor. Bestuursvoorzitter Johan Lundgren zegt in een toelichting bij de cijfers dat zijn bedrijf „boven verwachting” heeft gepresteerd. Ook ziet hij een „veelbelovende start” in de eerste cijfers van het boekjaar 2021-2022. Het optimisme heeft volgens hem te maken met een „fors aantrekkende vraag” voor wintervakanties en toenemende boekingen voor komende zomer. Een vliegtuig van easyJet stijgt op. Foto Peter Nicholls / Reuters

Omzet horeca in derde kwartaal bijna terug op pre-coronaniveau De omzet van de horeca is in het derde kwartaal nagenoeg teruggekeerd naar het niveau van voor de coronapandemie. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de gestegen omzetten bij restaurants, fastfoodrestaurants, vakantieparken en campings droegen bij aan het herstel. Dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen steeg de horecaomzet in het derde kwartaal daarnaast met 53 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Met name cafés profiteerden van de ruimere openstelling in combinatie met de zomermaanden, zij noteerden 89,9 procent meer inkomsten. Restaurants zagen hun inkomsten met 73,2 procent stijgen. Het is te verwachten dat de opleving van tijdelijke duur is. Vanwege het opgelopen aantal coronabesmettingen en de druk in de ziekenhuizen werden de afgelopen weken nieuwe coronamaatregelen doorgevoerd. Restaurants en cafés moeten sinds zondag om 17.00 uur hun deuren sluiten en lopen zodoende de nodige inkomsten mis.