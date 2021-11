Asielzoeker en vlogger koesteren draak

De Noorse jeugdfilm Dragon Girl vermengt hedendaagse onderwerpen met klassieke sprookjeselementen. Een van de twee jonge hoofdpersonages is de vloggende, vriendenloze Waldemar. Hij krijgt zelden likes, maar gelooft dat hij populair zal worden zodra zijn filmpjes dat zijn.

Daarnaast volgen we 11-jarige asielzoekster Sara; ze is op de vlucht voor de politie en verblijft in huizen waarvan de bewoners met vakantie zijn tijdens de kerstdagen. Dat gaat goed tot een jonge draak per ongeluk het huis binnenvliegt waar Sara zich schuilhoudt; in deze jeugdfilm zijn draken „verlegen, onderschatte wezens” waar mensen op jagen omdat ze gevaarlijk kunnen zijn.

Niet lang nadat het draakje Sara’s verblijfplek binnen is gedenderd, ontdekt ook Waldemar dat ze er bivakkeert, waarna de twee samen willen zorgen voor het gewonde, opgejaagde wezen. Dat loopt al snel mis als de draak een kerstboom in de fik steekt.

De combinatie van realistische en feeërieke elementen had een mooi hedendaags kerstsprookje kunnen opleveren, maar voelt hier iets te gekunsteld. Verhaallijntjes worden afgeraffeld: zo lijken de makers weinig geïnteresseerd in Sara’s dramatische levensverhaal en onzekere toekomst: haar illegale status lijkt vooral een handig excuus om haar gedurende de film kortstondig een meisje-met-de-zwavelstokjes-type te maken. Ook voelen de dialogen tussen deze twee kinderlijke outcasts – althans in de Nederlandse nasynchronisatie – soms wat schrijftalig en onnatuurlijk. Jammer: twee eigentijdse kinderhelden, een schattige draak en een setting met Noorse kersttruien en peperkoekenhuisjes had meer kunnen opleveren.

Jeugdfilm Dragon Girl Regie: Katarina Launing. Met: Isha Zainab Khan, Iver Aunbu Sandemose. In: 9 bioscopen ●●●●●