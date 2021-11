Amsterdammer van het Jaar stopt, genekt door nieuwe subsidieregels

Kurano Bigiman, leraar klassieke talen op het ir. Lely Lyceum in Amsterdam Zuidoost, won in februari dit jaar de verkiezing voor Amsterdammer van het Jaar. In het De La Mar Theater maakte burgemeester Femke Halsema via een videoverbinding de uitslag bekend. Daarna kreeg Bigiman uit handen van presentator Edson da Graca een ingelijste foto van zichzelf en een cheque van 1.500 euro.

Naar nu blijkt, was Bigiman de laatste Amsterdammer van het Jaar. Per 2022 stopt de verkiezing, zo bevestigt het bestuur van de gelijknamige stichting. Reden: de subsidie van de gemeente Amsterdam, waarvan de organisatie vrijwel geheel afhankelijk is, loopt af. De Amsterdammer van het Jaar past niet binnen de nieuwe subsidieregels van wethouder Rutger Groot Wassink (Diversiteit, GroenLinks).

De prijs is een begrip in Amsterdam en wordt sinds 2005 ieder jaar uitgereikt in de Stadsschouwburg. De organisatie nomineert tien kandidaten, waarna er een online verkiezing plaatsvindt. De onderscheiding is bestemd voor ‘gewone’ Amsterdammers die iets bijzonders hebben gedaan voor hun stad, en dient ter inspiratie van goed burgerschap. Winnaars in het verleden waren onder meer Regina Mac-Nack, oprichter van de voedselbank in Amsterdam Zuidoost, Abdelhamid Idrissi, bedenker van studiezalen voor kansarme kinderen, cliniclown Frank Westerop en huisarts Wilfred van Oijen, die dertig jaar lang zieke patiënten bijstond bij hun euthanasie-wens.

Kurano Bigiman, Amsterdammer van het Jaar 2020. Foto Olivier Middendorp

Voor de verkiezing, die tot 2015 in samenwerking met Het Parool werd georganiseerd, was de organisatie naar eigen zeggen „voor negentig procent” afhankelijk van de gemeentelijke subsidie voor Burgerschap en Diversiteit. De toekenning van die subsidie is sinds 2021 op een nieuwe manier georganiseerd. Het stadsbestuur heeft zeven ‘bestuurlijke prioriteiten’ aangewezen, zoals ‘gendergelijkheid in werk’, ‘biculturele lhbtiq+’ en ‘koloniaal verleden en de doorwerking’. Organisaties die een subsidie willen, moeten binnen zo’n prioriteit passen.

„Als ‘overstijgende’ organisatie pasten wij bij geen enkel onderwerp voor honderd procent”, zegt bestuurslid Simone Toppers. „Op die manier is het altijd een ongelijke strijd.” De gemeente gaf de organisatie nog een extra jaar financiële ondersteuning, zodat gezocht kon worden naar andere geldschieters. Die zoektocht bleek vergeefs, zodat de stichting zich nu genoodzaakt ziet te stoppen met de verkiezing. Ondanks de teleurstelling benadrukt bestuurslid Toppers „alle begrip” te hebben voor de „nieuwe koers” van het college.

Een woordvoerder van het college laat weten dat de subsidieregeling Burgerschap en Diversiteit is „bedoeld voor kleine en incidentele subsidies”. Het nieuwe college, dat komend voorjaar moet aantreden, „kan overwegen het initiatief structureel te ondersteunen”, aldus de woordvoerder.

Hoewel het bestuur „best heel enthousiast” is om door te gaan, zegt Toppers, kan de verkiezing eenvoudigweg niet georganiseerd worden zonder budget. „Het gaat niet om tonnen, we hebben zo’n 40 à 50.000 euro op jaarbasis nodig. De bestuursleden doen alles onbezoldigd. We hoopten dat iemand anders dat bedrag wel wilde betalen, maar we kregen nergens een voet tussen de deur.”

