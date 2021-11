Alexis Blake wint met performance de Prix de Rome 2021

De Prix de Rome 2021, een twee jaarlijkse prijs voor een getalenteerd beeldend kunstenaar van onder de veertig jaar, is dinsdagmiddag uitgereikt aan Alexis Blake voor de door haar ontwikkelde performance Rock to jolt [ ] stagger to ash. In het Stedelijk Museum ontving ze die prijs uit handen van demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66).

Alexis Blake (Pittsburgh, 1981) verdiepte zich voor de Prix de Rome – waarbij vier kunstenaars een budget krijgen om in enkele maanden iets te maken – in klaagzangen als uiting van rouw, en als protestmiddel. Het resultaat is een performance van zingende en dansende mensen. Wat als een klaagzang begint, gaat over in protestliederen, waarbij ook het publiek scheldkanonnades over zich heen krijgt.

Pandemie

Blakes werk werd door de jury geprezen omdat hier sprake is van „een actueel onderwerp want door de pandemie hebben mensen veel verloren”. De jury typeerde het werk met: „De kunstenaar onderzocht de klaagzang vanuit een feministisch standpunt als protestmiddel. Dit leidde haar terug tot de antieke oudheid, toen de klaagzang als kunstvorm werd verboden. Tot zwijgen brengen is een vorm van onderdrukking – van de stem, maar ook van de emoties. [...] Hoe mensen dat doen wordt bepaald door gender, ras, sociaaleconomische positie, seksualiteit en andere invloeden die Blake harmonieus weet samen te brengen in een klassieke dramaturgie die uitstekend wordt uitgevoerd.”

Lees hier de recensie: Bij de Prix de Rome gaat kunst ten onder aan geëngageerd onderzoek

In recente voorgaande edities van de Prix de Rome draaide het ook vaak om geëngageerde kwesties – zoals identiteit, klimaat, financiële constructies en de zorg. Vaak werden daarbij onderbelichte stemmen en fenomenen belicht. Ook dit jaar was dat het geval, met kunstwerken die gingen over sociale netwerken, solidariteit en onderdrukking van vrouwen.

De andere drie genomineerden waren Mercedes Azpilicueta, Silvia Martes en Coralie Vogelaar. De jury stelde dat alle genomineerden in hun werk overtuigend de „kracht van samenwerking” lieten zien en hoe ze „reflecteren op de huidige tijd” waardoor ze „tot veelzeggende kunstwerken” kwamen. De jury bestond uit de directeur van het Mondriaan Fonds, Eelco van der Lingen, museumdirecteuren Ann Demeester en Samuel Leuenberger, curator Amira Gad en beeldend kunstenaars Antonio Jose Guzman en Viviane Sassen.

Aan de prijs is een bedrag van 40.000 euro verbonden en een werkperiode bij een artist-in-residency-programma naar keuze. In 2019 ging de prijs naar Rory Pilgrim voor zijn klimaatfilm The Undercurrent.