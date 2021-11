Actrice Daria Bukvic: ‘Het is niet meteen lachen, gieren brullen. ‘Zina’ is dramady’

Voor een feelgoodserie over een vriendinnengroep begint Zina nogal heftig. De bruiloftsdag van Amal wordt doorkruist door een dodelijk ongeval. Dat dient als een mooi nulpunt: de zorgvuldig uitgestippelde huisje-boompje-beestjetoekomst van de bruid gaat rigoureus overboord, en nu moet ze iets nieuws bedenken. Bovendien is het signaal: we zitten hier niet in een romkom. De serie kan beginnen.

Showrunner Daria Bukvic: „De bruiloft is de belangrijkste dag in het leven van een vrouw, zeker van een Marokkaanse. Dit begin was een manier om meteen alle grote emoties van een mensenleven in de eerste aflevering langs te laten komen. Denk aan Four Weddings and a Funeral. Maar inderdaad: het is niet meteen lachen, gieren brullen. Zina is dramady”

In de achtdelige serie, die dinsdag op NPO 1 begint, volgen we de turbulente levens van vijf jonge vrouwen. Daria Bukvic: „Het gaat over problemen waar alle millennials mee te maken krijgen. Met als belangrijkste: kies ik voor mijn carrière of kies ik voor kinderen? De biologische klok is een slopend mechanisme.” De makers buiten de grote verschillen tussen de vriendinnen uit. De vrouwen spiegelen zich aan elkaar, aan hoe anders ze in het leven staan, waardoor ze zichzelf beter leren kennen. Mede-showrunner Fadua El Akchaoui: „We hebben in de serie een eeuwige student, een influencer die gericht is op uiterlijk vertoon, een vrouw op zoek naar zingeving, en een wereldverbeteraar die vergeet haar gezin aandacht te geven. Amal, de hoofdrol, is de checklister, die gelukkig is als alles op haar lijstje is afgevinkt. Maar wat wil ze nu eigenlijk zélf?”

Vrouwen aan de beurt

Daria Bukvic (Tuzla, 1989) is leider van Toneelgroep Oostpool en als regisseur bekend van haar bewerking van Othello. Fadua El Akchaoui (Alblasserdam, 1982) is theatermaker en dramaschrijver. Als Covid het toestaat, toert ze met haar solo Wrak door het land. Samen maakten ze eerder de cabareteske theatervoorstelling Melk & Dadels, die diende als uitgangspunt van de tv-serie. Daria Bukvic: „Net als Melk & Dadels gaat deze serie over vrouwelijke millennials die navigeren tussen twee culturen. Maar in het theater draaide het om de persoonlijke verhalen van de actrices. In de serie is alles verzonnen, wat ons meer vrijheid geeft.”

Zina gaat over ‘Mocro-millennials’, zegt Bukvic. Series en films die zich afspelen in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap vormen al een bescheiden traditie, van Shouf Shouf! tot Mocro Maffia. Maar die draaien doorgaans om mannen. Nu komen de vrouwen aan de beurt. De film Meskina (ook gemaakt door Daria Bukvic en Fadua El Akchaoui) gaat over een gescheiden vrouw op zoek naar een nieuwe liefde. Komiek Soundos El Ahmadi is hierin een openbaring als haar vrijgevochten zuster. Zelfs romkomkoning Johan Nijenhuis (Costa!) is bezig met de opnames van een film over Marokkaans-Nederlandse vrouwen: Marokkaanse Bruiloft. Actrice Soumaya Ahouaoui, die de bruid speelt in Zina, heeft ook in die film de hoofdrol, als advocate die nodig moet trouwen, althans, dat vindt haar familie.

Best wel een struggle

Wat is er speciaal Marokkaans aan Zina? Fadua El Akchaoui: „We laten zien hoe het is om als Marokkaans-Nederlandse vrouw te manoeuvreren in de Nederlandse maatschappij. En in de serie zitten problemen die harder spelen in deze groep dan daarbuiten, zoals ouders die kampen met hun gezondheid – mentaal en fysiek.” Daria Bukvic vult aan: „Wanneer je uit een migrantenfamilie komt, kunnen de normen en waarden van de generaties ver uit elkaar liggen. Dat speelt een rol in de serie.”

Seriemakers van kleur moeten vaak vechten om de authentieke toon van hun verhaal te bewaken, omdat ze met witte mensen moeten werken die hun wereld niet kennen, en die vaak dreigen terug te vallen op de stereotypes. Speelde dat ook een rol bij Zina? Bukvic: „Dat is best wel een struggle, ja. Je moet alles steeds weer opnieuw uitleggen; daar gaat best veel tijd en energie in zitten. Anders dan in het theater heb je met zo’n serie met zo veel bestuurslagen te maken. Maar we hebben ons er hard voor gemaakt om twee Marokkaanse vrouwen in de writers room te krijgen (naast Fadua El Akchaoui ook actrice Dunya Khayame) en we hebben best veel vertrouwen gekregen van producent Medialane en omroep KRO-NCRV.”

Er bestaat niet één type Marokkaans-Nederlandse vrouw, zoals de media die graag laat zien, benadrukt ze: „We willen de vele schakeringen laten zien.” Fadua El Akchaoui: „Het is geen serie over Marokkanen, het gaat niet over identiteit, het gaat over menselijkheid. Wat de diverse verhalen bindt, is de onvoorwaardelijke vriendschap tussen vijf zeer verschillende vrouwen, hoe ze steun vinden in de sisterhood.”

