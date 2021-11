’63 procent vrouwelijke parlementariërs Australië seksueel lastiggevallen’

Zo’n 63 procent van de vrouwelijke parlementariërs in Australië stelt seksueel te zijn lastig gevallen tijdens hun loopbaan. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de mensenrechtencommissie in Australië. Daarnaast heeft één op de drie medewerkers van parlementariërs te maken gehad met pestgedrag, seksuele intimidatie of poging tot aanranding. Voor de studie zijn ruim 1.700 respondenten ondervraagd, onder wie parlementariërs en (oud-) parlementsmedewerkers.

Een anoniem slachtoffer beschrijft een cultuur waarin werd getolereerd dat ze door mannelijke collega’s „op de lippen werd gekust”, „klopjes op het achterwerk kreeg” en „werd opgetild”. Ook had ze te maken met ander ongepast fysiek contact. Anderen spreken over seksueel getinte opmerkingen op de werkvloer en via e-mail, sms of sociale media. Een deel van de ondervraagden stelt druk te hebben gevoeld tot seksuele handelingen.

Aanleiding voor het onderzoek is de openbaring van Brittany Higgins, een oud-medewerkster van de voormalige minister van Defensie Linda Reynolds. Higgins vertelde in februari op 24-jarige leeftijd na een avond stappen te zijn verkracht door een collega in het kantoor van de minister. Toen ze Reynolds daarvan op de hoogte bracht, kreeg ze het gevoel te moeten kiezen tussen een stap naar de politie en haar loopbaan binnen het ministerie.

Protesten

Het gevoel van Higgins bleek breder te leven: na haar verhaal brachten tientallen andere vrouwelijke (ex-)overheidsmedewerkers ervaringen naar buiten van seksueel misbruik of intimidatie binnen de Australische politiek. Het leidde tot landelijke protestacties tegen de Australische premier Scott Morrisson. In maart gingen zo’n tienduizend Australiërs de straat op om te betogen tegen vrouwenhaat, seksisme en intimidatie op de werkvloer. Volgens critici reageerde Morrisson aarzelend en stuntelend op de verhalen over seksueel wangedrag.

De premier noemt de resultaten uit het recent gepubliceerde onderzoek „verschrikkelijk”. De onderzoekers hebben aanbevelingen gedaan om een cultuurverandering tot stand te brengen: zo zou er minder alcohol gedronken moeten worden en meer rekening moeten worden gehouden met een gelijkwaardigere verdeling tussen mannen en vrouwen op de werkvloer.