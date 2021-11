Zeker vier doden door noodweer en rukwinden in Istanbul

Zeker vier mensen zijn maandag om het leven gekomen als gevolg van noodweer in de Turkse stad Istanbul. Negentien mensen raakten gewond door de storm, zo heeft het kantoor van de gouverneur van de stad volgens Turkse media bekendgemaakt. Drie gewonden zouden momenteel in kritieke toestand zijn.

De grootste stad van Turkije en omliggende gebieden hadden maandag te maken met rukwinden tot 130 kilometer per uur. Het MGM, het meteorologisch instituut van het land, verwacht dat de storm dinsdag aanhoudt en verschuift naar de zuidwestelijke regio en gelijknamige stad Izmir. De hevige wind veroorzaakte een ravage op sommige plekken in Istanbul; delen van gebouwen waaiden weg en bomen vielen om.

Afgelopen zomer werd het land meermaals opgeschrikt door extreem weer. Waar het zuiden in juli en augustus werd geteisterd door bosbranden, hadden noordelijke regio’s in diezelfde weken juist last van hevige regenval en overstromingen. Zeker twintig mensen kwamen om het leven bij dit natuurgeweld.