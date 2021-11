Woningcorporaties bouwen meer, maar halen ambities nog lang niet

Woningcorporaties hebben in 2020 ruim 15.000 woningen gebouwd. Dat is een stijging van 14 procent ten opzichte van 2019, zo schrijft de vereniging van wooncoöperaties Aedes maandag. Begin dit jaar spraken corporaties af de komende tien jaar gemiddeld 25.000 woningen per jaar te bouwen.

De gemiddelde kosten voor het bouwen van nieuwe huizen namen toe met 13 procent. Dat is voornamelijk te herleiden tot de stijging van materiaal- en personeelskosten. De brancheorganisatie zegt dat „de meest voorkomende manieren om aardgasvrij te bouwen”, zoals warmtepompen en zonnepanelen installeren, niet per se leiden tot de hogere kosten.

Aedes schrijft verder dat 71 procent van de nieuwe woningen in aanmerking komt voor huurtoeslag. Ook daalde het aantal kleine woningen. Die hebben een oppervlakte van veertig vierkante meter of minder.

Afhankelijk van gemeenten

Nederland kampt al jaren met een woningtekort. In 2018 kwam de Nationale Woonagenda tot stand, waarin minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) met de bouwsector heeft afgesproken om gedurende drie jaar gemiddeld 75.000 woningen te bouwen. Een woordvoerder van Aedes zegt dat corporaties „een derde van de bouwopdracht” dragen. Dit houdt in dat 25.000 sociale huurwoningen per jaar moeten worden gebouwd.

Dat lukt sinds 2013 niet meer. In dat jaar werd de verhuurdersheffing ingevoerd en die belasting op sociale huurwoningen „neemt een enorme hap geld uit de beschikbare budgetten”, stelt de woordvoerder. Ook zijn corporaties afhankelijk van gemeenten die grond beschikbaar moeten maken. Dat gaat „niet makkelijk”.

Lees ook dit interview: Voorzitter woonkoepel: ‘De voorzichtigheid moet er vanaf met huizen bouwen’