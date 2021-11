Watertekort leidt tot protesten in Iran

De befaamde Iraanse stad Isfahan ontleende een deel van zijn charme altijd aan de rivier de Zayandehrud die er doorheen stroomt. Maar de laatste jaren kwam de bedding waarlangs inwoners en toeristen altijd zo graag wandelden, steeds vaker helemaal droog te staan. „Geef de Zayandehrud terug”, scandeerden dan ook tienduizenden boze betogers de afgelopen dagen. „Geef Isfahan leven.”

De Iraanse autoriteiten waren niet gediend van zulke protesten, die al enkele weken duurden en ook naar andere plaatsen begonnen over te slaan. Hardhandig grepen ze in, zeventig demonstranten werden opgepakt. De politie gebruikte de wapenstok en traangas en er vielen gewonden, van wie twee er slecht aan toe zijn. De demonstranten bekogelden op hun beurt de politie met stenen en staken politievoertuigen in brand.

Wegens de onrust legde de overheid, die de hevige rellen in grote delen van het land van 2019 na een benzineprijsverhoging nog niet vergeten is, het plaatselijke internet enige tijd stil. Ze weet de ongeregeldheden gewoontegetrouw aan „opportunisten en contra-revolutionairen”. Volgens de regeringsgezinde, zeer conservatieve krant Kayhan hadden „schofterige huurlingen” een klimaat van terreur geschapen in Isfahan.

Ergste droogte in vijftig jaar

Iran beleeft de ergste droogte in vijftig jaar. Volgens de Iraanse meteorologische dienst heeft inmiddels 97 procent van het land met droogte te kampen. De opperste leider, Ali Khamenei, heeft de watertekorten omschreven als „het probleem van het land”, zonder overigens met suggesties voor oplossingen te komen. Door de watertekorten zijn ook waterkrachtcentrales op veel plaatsen in Iran tot stilstand gekomen, waardoor veel stroomstoringen optreden.

De watersituatie in Isfahan en omgeving is tot woede van veel boeren in de omgeving van de stad en bewoners extra slecht, doordat een deel van het water van de Zayandehrud al jaren wordt weggesluisd naar de naburige provincie Yazd, onder meer om een aantal grote industriële ondernemingen daar van water te voorzien. Dit zou ook te wijten zijn aan machtige politici die meer water in hun district wilden hebben. Boze actievoerders hebben het kanaal waardoor dat water wordt weggeleid al verscheidene keren onklaar gemaakt. Zo kwamen ook veel mensen in Yazd zonder water te zitten.

Zware economische sancties

In de olierijke zuidwestelijke provincie Khuzestan, dichtbij de Iraakse grens, kwam het afgelopen zomer ook al tot rellen. Daar zakte het waterpeil van de rivier de Karun, de levensader van die altijd al droge en hete streek, tot zorgwekkend lage niveaus. Ook afgelopen woensdag werd weer betoogd, vooral in de plaats Chahar Mahall-Bakhtiari. In het zuidwesten woont een aanzienlijke Arabische minderheid. Dit weekend legden de autoriteiten daar eveneens uit voorzorg het internet tijdelijk stil.

Ook in de hoofdstad Teheran, die altijd profiteerde van smeltwater uit de naburige bergen, is de toestand verslechterd doordat het ijs van gletsjers op begint te raken als gevolg van een temperatuurstijging.

Ook het beleid van de regering, dat er al jaren op is gericht zelfvoorzienend te zijn, heeft bijgedragen aan de watertekorten. Zo wordt er veel tarwe, rijst en suikerriet verbouwd, gewassen die veel water vergen. De zware economische sancties, die de laatste jaren door vooral de VS zijn opgelegd, stimuleerden de machthebbers om nog meer nadruk op autarkie te leggen.