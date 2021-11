Waarom is de teleurstelling nu zoveel groter dan een jaar geleden? Ik kijk in mijn oude agenda, en zie afspraken, ook weer doorgestreept, en oneindig veel Zooms. Het was toen ook koud en nat, ik was voor een half jaartje ‘fellow’ bij NIAS, een internationaal, wetenschappelijk instituut, gelukkig gewoon in Amsterdam. Ik hoorde daar toen even bij, maar kon er niet naar toe, want een lockdown.

Maar het gonsde van de wereldplannen: er kwamen dingen aan als ‘zelftesten’, je wist dat er vaccins in de maak waren, we gingen ons ‘eruit uitprikken’.

Het wonder geschiedde, twee maal. Wat er gebeurde in die optimistisch gestemde lente en zomer: gevaccineerd-zijn was veilig zijn, je kon de wereld aan en de wereld jou.

Had je toen gedacht. Laat ik voor mezelf spreken; ik was begin juli 2021, met twee prikken in mijn arm toch voorzichtig aan het dromen over een onkwetsbaarheidsdosis tout court. Het is altijd moeilijk die dingen te ontwarren, maar het was een Zware Tijd geweest, en toen de zon weer begon te schijnen en je überhaupt over vaccins van mening kon verschillen, tekende zich een perspectief af; dat het zou ophouden; dat er een Bevrijdingsdag zou zijn, vlaggen uit, tanks met Yanks door de straten.

Allemaal geleende beelden.

Een goede vriendin, ongeveer mijn leeftijd (60) voorspelde me helemaal aan het begin van deze Covid-crisis: „Als dit voorbij is, ben ik oud.” „Welnee joh.” Ik ben altijd de opbeurende man geweest tegenover de vrouw, elke vrouw.

Maar wat had ze gelijk, en wat zijn we allemaal in korte tijd ouder geworden, ook die schatten van zeventien.

En ze hebben ons geprikt, en we waanden ons toch een maand of twee immuun voor Covid. Maar ook stiekem immuun voor tegenslag, misère en zo verder.

Maar die antistoffen schijnen niet in het vaccin te zitten.

Particuliere twijfelzucht over de boosterprik kan je nog sympathiek noemen, maar zo’n weifelende, te laat reagerende overheid is desastreus. Of wil Nederland haar Alleingang tegen het mondkapje herhalen? Twijfel wat je wilt, die booster is er nu slechts voor een enkeling.

Ik las in de krant: ‘Moedeloosheid ligt op de loer.’ Ik kijk niet op van een nieuwe, Zuid-Afrikaanse virusvariant, ik denk: „Wat is het in vergelijking met de Bijbelse Jobstijdingen?”

En toch is het voldoende om een stabiel, welvarend land als Nederland uit haar hengsels te tillen, en het vreemde genoegen van chaos te laten smaken. Teleurgesteld en bozig.

We hadden onszelf een beter lot toegedicht, een exceptioneel, Nederlands lot. Er is veel vraag naar, maar gek genoeg geen aanbod.

