Wat weten we (niet) van coronavariant Omikron?

De nieuwe Omikronvariant is mogelijk besmettelijker dan de Deltavariant – en wellicht ook beter in het ontwijken van onze opgebouwde afweer. Hoe onderzoeken virologen of dat echt zo is, hoe lang duurt dat onderzoek, en wat betekent de nieuwe variant voor de vaccins en voor de pandemie?

1 Wat weten we nu van Omikron?

Sinds vorige week is de genetische code van de Omikronvariant bekend. Die laat zien dat het virus maar liefst 53 mutaties heeft ten opzichte van het oorspronkelijke virus uit Wuhan. Op basis daarvan maken wetenschappers een inschatting van wat die mutaties in theorie kunnen betekenen. Zo zijn er meer dan dertig mutaties die zich vertalen in veranderingen in het spike-eiwit: het uitsteeksel waarmee het virus de gastheercel binnendringt. Dat kan betekenen dat de Omikronvariant dat efficiënter kan doen. Daarnaast zijn er mutaties op plekken die belangrijk zijn voor de binding van antistoffen. Dat kan betekenen dat het virus sneller door eerder opgebouwde afweer kan heenbreken. „Maar dit weten we allemaal nog niet”, zegt Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het LUMC. „Dat moeten we eerst onderzoeken.”

2 Hoe kun je dat onderzoeken?

Onderzoekers kunnen het spike-eiwit laten namaken en in labschaaltjes meten hoe sterk het bindt aan antistoffen of aan de aanhechtingsplek de receptor) van lichaamscellen. Die tests zijn in een paar weken te doen. Snijder: „Maar dan heb je dat spike-eiwit helemaal uit zijn verband gehaald. Je krijgt pas meer zekerheid als je met het complete virus aan de gang gaat, in celkweken en in proefdieren.”

Daarvoor moeten onderzoekers het virus isoleren uit patiëntenmateriaal en in het lab onderzoeken hoe makkelijk die virusdeeltjes cellen binnendringen, en hoe goed antilichamen zich eraan hechten. Maar celkweken en diermodellen zeggen ook niet alles over het ziekteverloop bij de mens, over onze immuunrespons erop, en over de verdere verspreiding van het virus, waarschuwt Snijder. „Wil je daarover iets zeggen, dan is ook een epidemiologische analyse nodig”, zegt hij. „Hoe snel verspreidt de nieuwe variant zich in groepen mensen, en hoe ziek worden die daarvan?”

Dergelijke analyses gebeuren op basis van cijfers die landen bijeenbrengen over het aantal besmettingen per variant, en ziekenhuis- en IC-opnames. De Wereldgezondheidsorganisatie verzamelt die wereldwijd; het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) doet dat voor Europa. Ook het RIVM levert daarvoor data aan. Snijder: „Maar die eerste cijfers moet je voorzichtig interpreteren. Groepen mensen kunnen verschillen qua leeftijdsverderling, vaccinatiestatus en gedrag. Het is nu echt nog te vroeg om conclusies te trekken.”

3 Hoe lang duurt het voor we antwoorden hebben?

Zowel de labtests met echte virusdeeltjes als de epidemiologische studies zullen minstens enkele maanden in beslag nemen. Voor die tijd kunnen we niet met zekerheid zeggen of eventuele veranderingen in de pandemie écht samenhangen met de nieuwe variant, benadrukt Snijder. „Iedereen wil nu als eerste iets roepen, alleen op basis van die genetische informatie. En daarbij melden veel media liever iets ‘nieuws’ dan iets geruststellends. Maar het kan best zijn dat Omikron uiteindelijk toch een storm in een glas water blijkt, met een beperkte invloed op het totaalplaatje.”

4 Hoe erg is een eventuele extra besmettelijkheid?

Als Omikron besmettelijker maar ook minder dodelijk is, is dat dan goed nieuws? Niet per se, volgens Marino van Zelst, postdoconderzoeker infectieziektemodellering aan Wageningen UR. Hij gaf dit weekend op Twitter het volgende getallenvoorbeeld:

Stel dat tien besmette personen gemiddeld twaalf anderen besmetten, dat dit elke vier dagen gebeurt, en dat van alle besmette mensen 0,5 procent overlijdt. En stel dat op tijdstip nul 10.000 mensen zijn besmet. Dan levert dat na een maand 196 doden op.

Stel nu dat de nieuwe variant 20 procent besmettelijker is, maar wel 50 procent minder dodelijk. Dan zijn na een maand 385 mensen overleden. Twee keer zoveel dus. Maar het verschil loopt op met de tijd. Na nóg een maand is het verschil een factor 15.

Hoe dat kan? De dodelijkheid correleert lineair met het aantal doden, maar voor besmettelijkheid is dat verband exponentieel. Of, zoals Van Zelst het uitdrukt: „Verlaagde sterfte is lineaire winst. Verhoogde besmettelijkheid is een exponentieel probleem.”

5 Kunnen de vaccins een update krijgen?

De vaccinfabrikanten Moderna en Pfizer zeggen binnen enkele maanden een aangepast boostervaccin klaar te kunnen hebben tegen de Omikronvariant, mocht dat nodig blijken. De mRNA-code in het vaccin moet dan vervangen worden door die van de nieuwe variant, of aan het bestaande vaccin worden toegevoegd. Dat kan binnen een paar dagen, maar daarna moeten de nieuwe vaccins nog een serie tests ondergaan én worden geproduceerd. Pfizer denkt het binnen honderd dagen te kunnen leveren, Moderna geeft aan twee tot drie maanden nodig te hebben. Beide bedrijven, en ook AstraZeneca, werkten al aan verschillende updates van hun vaccins tegen nieuwe varianten zoals Alfa, Bèta en Delta. Alfa was de variant die eind 2020 opdook in het Verenigd Koninkrijk, Beta werd rond diezelfde tijd voor het gezien in Zuid-Afrika en Delta is de besmettelijkere variant uit India die nu dominant is in West-Europa.

Moderna testte al of een booster met een hogere dosis van het bestaande vaccin, dus tegen het originele virus, betere antistoffen opwerkte, en controleert nu of deze antistoffen Omikron beter inactiveren dan na een gewone booster. Ook maakte het bedrijf al vaccins gericht tegen bepaalde mutaties van de Betavariant, en vaccins tegen een combinatie van Beta en Delta. Veel van die mutaties komen ook voor bij Omikron, dus mogelijk werkt zo’n combinatievaccin ook daartegen. Ten derde werkt Moderna aan een vaccin specifiek gericht tegen Omikron, liet het bedrijf vrijdag in een persbericht weten.

Ook Pfizer met BioNTech testten al eerder vaccins tegen Bèta, en tegen een combinatie van Alfa en Delta. Ze maakten vandaag bekend met onderzoek naar de Omikronvarariant te beginnen.

Alle fabrikanten, ook AstraZeneca en Janssen, onderzoeken hoe effectief hun bestaande vaccins zijn tegen Omikron. Dat zal naar verwachting de komende weken duidelijk worden. Van AstraZeneca liepen al studies in landen waar de variant is gezien, waaronder in Botswana. Het bedrijf hoopt daar een beeld te krijgen van de bescherming tegen Omikron. Janssen maakte maandag bekend een Omikron-specifiek vaccin te ontwikkelen.