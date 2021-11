Wat gebeurde er met Oranje onder bondscoach Parsons?

Het was kenmerkend voor het Nederlands vrouwenelftal onder oud-bondscoach Sarina Wiegman: de positieve energie. Ook als de speelsters een mindere dag hadden, wonnen zij vaak hun belangrijke duels. Ze gingen voor elkaar door het vuur, zo leek het. Openlijk gemord werd er weinig.

Sinds de aanstelling, in mei, van de Britse Amerikaan Mark Parsons – hij trad pas in augustus aan na de Olympische Spelen, waar Nederland in de kwartfinale na strafschoppen verloor van de Verenigde Staten – is daar weinig van over. Symbolisch waren zaterdag de armgebaren van Vivianne Miedema tijdens het WK-kwalificatieduel met Tsjechië, dat maar nét in een gelijkspel eindigde. Door dat resultaat blijft Nederland groepshoofd (elf punten uit vijf duels), met IJsland (zes punten uit drie duels) daar vlak achter. Topscorer Miedema speelde een moeizame wedstrijd en ook Sari van Veenendaal (in 2019 nog FIFA-keeper van het jaar) had in het Mestsky Stadion in Ostrava geen beste dag.

De start van Parsons was ongelukkig. Hij combineerde het Nederlands elftal aanvankelijk met een baan bij het Amerikaanse Portland Thorns en miste in oktober een vlucht én een gedeelte van de voorbereiding op het WK-kwalificatieduel met Cyprus. Soms leek het of alles tegenzat.

Parsons voert verjonging door (iets wat zijn voorganger naliet) en probeert het spel minder voorspelbaar te maken, maar niet alle speelsters lijken hem even goed te begrijpen. De coach heeft ook nog eens de pech dat hij moet improviseren vanwege blessures. Voor de oefenwedstrijd tegen Japan, maandagavond, wijzigde hij zijn team op liefst elf plekken.

Hoe staat Nederland, dat het jaar afsloot met een gelijkspel (0-0), ervoor onder Parsons? Is er reden tot zorg? Zeven voetbalkenners aan het woord. „Er gaat een toernooi komen waar het dramatisch misgaat.”