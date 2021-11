Topman en medeoprichter Jack Dorsey gaat weg bij Twitter

Topman van Twitter Jack Dorsey verlaat het socialemediaplatform. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Eerder op de dag meldde het Amerikaanse nieuwsnetwerk CNBC dat het bestuur van het socialemediaplatform zich al sinds vorig jaar voor op Dorsey’s vertrek heeft voorbereid. Dorsey is medeoprichter van Twitter, dat in 2006 voor het eerst online ging. Parag Agrawal, directeur technologie, volgt hem op.

Volgens Dorsey is Twitter „klaar om verder te gaan zonder de oprichters”. Op zijn Twitteraccount zegt hij veel vertrouwen te hebben in zijn opvolger Agrawal, en dat er veel „ambitie en potentie” is binnen de organisatie. Agrawal zal moeten bijdragen aan hoge ambities van het bedrijf. Het socialemediaplatform maakte eerder dit jaar bekend dat het eind 2023 zeker 315 miljoen gebruikers wil hebben, en dat het zijn jaarlijkse omzet in dat jaar wil verdubbelen ten opzichte van 2022. De aandelen van Twitter stegen maandag met meer dan 10 procent toen bekend werd dat Dorsey mogelijk zou aftreden. De koers van Square steeg met 3 procent.

Dorsey was meerdere jaren directeur van Twitter én Square, een Amerikaans bedrijf voor financiële diensten en digitale betalingen. De activistische vermogensbeheerder Elliott Management, die in 2020 voor 2 miljard dollar aan Twitter-aandelen kocht, probeerde Dorsey in datzelfde jaar al af te laten treden. Oprichter van Elliott en filantroop Paul Singer twijfelde of Dorsey zijn directeurschap bij beide bedrijven kon combineren. Ook was hij, net als andere investeerders, ontevreden over Twitters prestaties onder Dorsey’s leiding en zijn aanvankelijke plannen om te verhuizen naar Afrika.