Schiphol beëindigt contract met bouwers van nieuwe duurzame ‘A-pier’

Toiletten die je doorspoelt met regenwater, overal bamboe op de vloeren, een slim en zuinig warmtesysteem. De nieuwe ‘A-pier’ moet het duurzaamste gedeelte van luchthaven Schiphol worden.

Maar dat duurt nog even. De coronacrisis duwde de opleveringsdatum al van eind 2020 naar 2023. En nu loopt de voltooiing van de A-pier, Schiphols nieuwe thuishaven voor met name KLM, nog meer vertraging op.

De Schiphol Group moet op zoek naar een nieuwe aannemer om de pier af te maken. De groep heeft het contract beëindigd met de twee bouwers, het Nederlandse Ballast Nedam en het Turkse TAV Construction. Het Turkse bedrijf geldt als specialist in de luchtvaart en bouwde onder meer het vliegveld van Istanbul en grote luchthavens in het Midden-Oosten.

‘Lastige gesprekken’

De uitkomst die de bedrijven maandag naar buiten brachten, hing al enige tijd in de lucht. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers afgelopen zomer zei directeur Dick Benschop van Schiphol dat hij „stevige en lastige gesprekken” voerde met de bouwbedrijven over de trage voortgang van de bouw.

Wat nu precies de grootste problemen zijn, vertellen de partijen niet precies. Er blijken „verschillen van inzicht over diverse onderwerpen”, aldus een woordvoerder van de luchthaven, „waaronder de vraag welke partij verantwoordelijk is voor welk deel van het ontwerp”.

Ballast Nedam meldt op zijn website: „Door een geschil over het ontwerp zijn er aanzienlijke problemen ontstaan op het project die tot de huidige situatie met Schiphol Group hebben geleid.” Vakblad Cobouw schrijft dat Ballast Nedam een zogenaamd ‘build only’-contract had: het ontwerp van de pier is geen gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar ligt bij de opdrachtgever.

Zeldzame bouwstop

Het gebeurt niet vaak dat een groot bouwproject als de A-pier wordt ontbonden. Vorig jaar besloot het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het project Zuidasdok opnieuw aan te besteden. De ondertunneling van de A10 bij Amsterdam wordt mogelijk 1 miljard euro duurder dan gepland.

Schiphol zegt dat de luchthaven het contract met de bouwers niet heeft afgekocht. „Een financiële regeling is niet van toepassing”, aldus de woordvoerder. De A-pier wordt veel duurder dan aanvankelijk gepland. De omvang van de budgetoverschrijding is nog onduidelijk. Maar in de sector wordt gesproken over een verdubbeling van het oorspronkelijke budget van 400 miljoen euro.

De luchtvaartmaatschappijen, KLM voorop, vrezen dat zij moeten opdraaien voor de hogere bouwkosten van de A-pier. Schiphol wil zijn havengelden, dat het rekent aan de luchtvaartmaatschappijen, aanzienlijk verhogen met in totaal 37 procent over drie jaar. Volgens Schiphol loopt de luchthaven in 2020 en 2021 1,6 miljard euro aan inkomsten mis. KLM, easyJet en andere maatschappijen zijn een procedure begonnen bij de Autoriteit Consument & Markt tegen de hogere tarieven.

Met de nieuwe pier (400 meter lang, 3 verdiepingen hoog, 57.000 vierkante meter bestrating) krijgt Schiphol er tien nieuwe gates bij. De luchthaven bereidt nu een nieuwe aanbestedingsprocedure voor om de A-pier af te bouwen. Zodra die procedure is afgerond, kan een nieuwe planning worden gemaakt.