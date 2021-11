We overleggen over een verjaarscadeau voor mijn schoondochter. „Ze wordt wel veertig”, merkt mijn dochter op.

Haar dochtertje Penelope (4) zit in een boekje te kijken en vraagt terloops: „Hoe oud ben jij eigenlijk opa?”

„Bijna twee keer zo oud”, is mijn antwoord.

„O, dan ben jij al bijna dood.”

Niemand reageert. Zij vervolgt met: „Maar gelukkig heb ik nog een opa.”

