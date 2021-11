Napoleon, koud staal en heet lood

Voor een man die ruim vijftig grote veldslagen uitvocht, heeft Napoleon Bonaparte verbazingwekkend weinig verwondingen opgelopen. Meestal deed hij zichzelf pijn. De keizer reed namelijk paard als een duivel en stuiterde regelmatig uit zijn zadel. Dat leverde hem dan een hersenschudding en een paar dagen hoofdpijn op, maar van heet lood en koud staal heeft hij in ruim twintig jaar eigenlijk nauwelijks iets te duchten gehad.

Het begin van zijn carrière leek nog een andere kant op te wijzen. Tijdens het beleg van Toulon in 1793 bevond de jonge kapitein Bonaparte zich dicht aan het front. Hij had het bevel over de artillerie van het leger dat de havenstad op de Engelsen en royalisten wilde veroveren, maar bleef niet veilig achter zijn kanonnen staan wanneer er man-tegen-mangevechten uitbraken.

Op 16 december ging het mis. Nadat zijn paard onder hem was doodgeschoten, vocht de Corsicaan te voet verder. Een Engelse lansier zag zijn kans schoon en stak toe. De stalen punt van het wapen verdween in Napoleons dij, flink diep. Bij de autopsie die na zijn dood werd gehouden, concludeerde zijn arts Antommarchi dat er sprake was van een flinke „deuk” in het been, waar wel een vuist in paste. Tegen zijn secretaris Las Cases had Napoleon op Sint Helena gezegd dat hij bij Toulon bang was geweest dat zijn been geamputeerd moest worden.

Zo ver kwam het niet, maar Napoleon zou tijdens het beleg nóg een kwetsuur oplopen – een bijzonder onfortuinlijke. Napoleon nam op een gegeven moment de positie in van een gewonde artillerist en ging met diens laadstok aan de slag, zonder te weten dat de man leed aan schurft. Deze aandoening sprong over op kapitein Bonaparte, die gedurende de rest van zijn leven last bleef houden van de ziekte.

Met heet lood kreeg de keizer te maken in 1809, bij het beleg van Ratisbonne (Regensburg). Op 23 april zoefde daar een kogel zijn kant op en trof doel. Napoleon krijtte: „Ik ben geraakt!” Zijn bediende Constant vertelde wat er hierna gebeurde. „De klap was zo hard dat de keizer op de grond gevallen was. De kogel had hem in de hiel geraakt.”

De consternatie bij Napoleons entourage was groot. Een arts sneed de laars van de keizer van diens been, zodat de wond verbonden kon worden. Hierna even rust houden was er niet bij, zag Constant. „Hoewel de pijn nog steeds erg hevig was, wilde de keizer niet eens de tijd nemen om weer een laars aan te doen. Om de vijand geen kans te geven en zijn leger gerust te stellen, besteeg hij zijn paard en galoppeerde met zijn staf langs alle linies.”

De kogel die Napoleon getroffen had, kwam qua kaliber overeen met de kogels die gebruikt werden door de Tiroler scherpschutters die vanaf de muren van de stad de Fransen onder vuur namen. Hun verzet was hevig, maar mocht uiteindelijk niet baten. Of, zoals Constant het zei: „Die dag lunchte niemand en ging iedereen uit eten in Ratisbonne.”