‘Meer dan een kwart van de Nederlandse jongeren belegt in crypto’

Meer dan een kwart van de Nederlandse jongeren belegt in cryptovaluta. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van de Rabobank en financieel voorlichtingsinstituut Nibud. 27 procent van de groep ondervraagde jongvolwassenen tussen de achttien en dertig jaar investeert in digitale munten. In totaal belegt 42 procent in zowel crypto als in traditionelere beleggingsmogelijkheden zoals aandelen, fondsen of obligaties.

Beleggen is niet meer louter voorbehouden aan vermogende Nederlanders, concluderen de Nibud-onderzoekers. Jongeren met een vast inkomen, een hoger vermogen en een hogere opleiding investeren vaker in de meer traditionele vormen van beleggen. De groep die alleen geld heeft geïnvesteerd in cryptovaluta heeft vaak minder vermogen en een lagere opleiding, zo blijkt uit het onderzoek.

Iets meer dan de helft van de respondenten zegt te beleggen als hobby. Bijna één op de tien jongeren belegt zonder spaargeld achter de hand te houden. Het Nibud adviseert alleenstaanden juist een buffer aan te leggen van zeker 3.000 euro.

Strengere regels

De waarde van cryptomunten kan sterk fluctueren. Digitaal geld wordt niet gezien als officieel geld en valt daarom ook niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Wel doet de autoriteit onderzoek naar beleggingsapps. Ook toezichthouder De Nederlandsche Bank probeert sinds vorig jaar cryptobedrijven en -beurzen strengere regels op te leggen.

Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau, riep deze zomer op in Het Financieele Dagblad cryptovaluta in Nederland geheel te verbieden. Volgens hem zijn cryptovaluta’s „een besmettelijk verhaal waarin mensen geloven omdat andere mensen erin geloven” en is een crash van de markt „onvermijdelijk”.

