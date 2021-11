Lionel Messi wint Gouden Bal voor de zevende keer

De Argentijnse aanvaller Lionel Messi heeft maandag voor de zevende keer de Gouden Bal gewonnen, de prestigieuze prijs voor de beste voetballer van het jaar. Messi liet de Poolse Bayern München-aanvaller Robert Lewandowski achter zich. De Italiaan Jorginho werd derde. Vijfvoudig winnaar Cristiano Ronaldo eindigde op de zesde plaats.

Messi kende een goed seizoen 2020-2021 bij FC Barcelona: in 47 wedstrijden scoorde hij 38 keer. Sinds zijn veelbesproken overstap naar Paris Saint-Germain van afgelopen zomer verkeert hij echter nog niet in beste vorm. Voor de Franse club scoorde hij tot dusver vier keer in negen wedstrijden. De nummer twee Lewandowski maakte het afgelopen seizoen een recordaantal van 41 doelpunten in de Duitse Bundesliga. De spits won wel de prijs van beste aanvaller, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt. In totaal waren er dertig spelers genomineerd. Daar zaten geen Nederlanders bij.

Oranje-internationals Lieke Martens en Vivianne Miedema grepen naast de Ballon d’Or voor vrouwen, die sinds 2018 wordt uitgereikt. Miedema, afgelopen zomer topscorer op de Olympische Spelen met tien doelpunten, eindigde op de vierde plaats. De prijs werd gewonnen door de 27-jarige Spaanse Alexia Putellas, teamgenoot van Martens bij FC Barcelona.

Cruijff, Van Basten en Gullit

Het Franse voetbalmagazine France Football organiseert de verkiezing sinds 1956, van 2010 tot en met 2015 samen met de wereldvoetbalbond FIFA. Vorig jaar reikte het magazine de prijzen niet uit vanwege het coronavirus. Hoofdredacteur Pascal Ferré zei toen dat „zo’n uitzonderlijk jaar niet als een ‘gewoon’ jaar mag worden behandeld”. Het Europees kampioenschap werd met een jaar uitgesteld en meerdere landelijke voetbalcompetities werden in het voorjaar vroegtijdig afgebroken en niet meer hervat.

Het Spaanse talent Pedri won de Kopa trofee, de prijs voor de beste speler onder de 21 jaar. De middenvelder brak dit jaar door bij FC Barcelona, dat tot vorige maand werd getraind door de inmiddels ontslagen Ronald Koeman. De 19-jarige Ajacied Ryan Gravenberch was een van de tien genomineerden. In 2019 won Oranje-international Matthijs de Ligt de tweede verkiezing van de Kopa Trofee, mede dankzij zijn prestaties met Ajax in de Champions League dat jaar. De Lev Yashin Trofee, de prijs voor beste doelman, ging naar Gianluigi Donnarumma. Hij won afgelopen zomer het Europees Kampioenschap met Italië.

In het verleden wonnen drie Nederlanders de Ballon d’Or. Johan Cruijff (1971, 1973, 1974) en Marco van Basten (1988, 1989, 1992) kregen de prijs ieder drie keer, Ruud Gullit (1987) is éénmalig winnaar.