Strenge diëten, ijsbaden en een indrukwekkende baard: Jack Dorsey was een atypische topman

Meestal gaat het vertrek van een oprichter bij een groot bedrijf gepaard met een koersval, maar beleggers in Twitter veerden maandag juist op. Jack Dorsey, medeoprichter en topman van Twitter, maakte via zijn Twitter-account @jack bekend dat hij zijn functie per direct neerlegt. De koers van het socialemediaplatform schoot met meer dan 10 procent omhoog. De beurshandel moest zelfs even worden stilgelegd.

„I love twitter”, twitterde de 45-jarige Dorsey zondag, als hint naar zijn aanstaande vertrek. Met liefde alleen nemen beleggers geen genoegen. Twitter staat onder druk omdat de resultaten achterblijven bij die van andere sociale netwerken. Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok groeien terwijl Twitter moet goochelen met cijfers om tegenvallers te maskeren.

Dit jaar moest Twitter 700 miljoen euro betalen aan beleggers. Die waren misleid door een te optimistische voorspelling in 2014. Twitter beloofde toen een verdubbeling van het aantal gebruikers, tot 550 miljoen.

Het netwerk telt nu 211 miljoen dagelijkse gebruikers – een stijging van 13 procent ten opzichte van een jaar eerder. Twitter wil een jaarlijkse stijging van het aantal gebruikers van 20 procent. De nieuwe topman die dat moet verwezenlijken is Parag Agrawal, tot maandag technisch directeur.

Agrawal heeft een lastige taak. Twitter (jaaromzet omgerekend 3,3 miljard euro) verdient geld met advertenties maar die markt heeft het lastig sinds Apple het privacybeleid van de iPhone heeft aangescherpt. Mede om die reden introduceerde Twitter dit jaar een betaalde dienst, Blue.

Twee bedrijven tegelijk

Jack Dorsey kwam in 2015 terug bij Twitter – eerst tijdelijk – omdat ook de vorige topman Dick Costolo geen groei kon verwezenlijken. Dorsey had inmiddels een ander succesvol bedrijf opgericht (betaaldienst Square) en ging zo twee ondernemingen tegelijk leiden. Het is niet onmogelijk om meerdere bedrijven tegelijk te besturen, Elon Musk is het levende bewijs, maar Dorsey leek moeite te hebben met de combinatie.

Dorsey was in de beginjaren van het socialemediabedrijf, opgericht in 2006, ook al korte tijd topman. Uit Nick Biltons boek Hatching Twitter (2014) blijkt dat zijn medeoprichters zich destijds ergerden aan Dorsey. Hij hield zich naar hun smaak te veel bezig met yoga en kleding ontwerpen – in plaats van zich zorgen te maken over achterblijvende groeicijfers.

Dorsey bleef een atypische topman. Hij onderwierp zich aan strenge diëten, ijsbaden en zware lichamelijke inspanning en liet een indrukwekkende baard staan. Ook was hij van plan om van Silicon Valley permanent te verhuizen naar Afrika.

Zijn afscheidsbrief sluit Dorsey af met de wens dat Twitter het meest transparante bedrijf ter wereld zal zijn. Onder zijn gezag maakte Twitter als eerste sociaal netwerk serieus werk van de bestrijding van nepnieuws en haatzaaierij.

Twitter snoerde de Amerikaanse president Trump de mond – eerst met extra ‘waarschuwingen’ als Trump een leugen meldde of geweld aanmoedigde. Uiteindelijk volgde een volledige blokkade van @realDonaldTrump, na de bestorming van het Capitool.

Voor het geld hoeft Dorsey niet meer te werken. Zijn vermogen wordt geschat op ruim 12 miljard dollar. Een groot deel van dat bedrag is gebaseerd op de waarde van Square.