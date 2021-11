Ghislaine Maxwell staat terecht voor meisjes ronselen voor Epstein

Ze wordt gezien als de voormalige rechterhand van zedendelinquent Jeffrey Epstein, maar zelf zegt ze onschuldig te zijn. Maandag begint in New York de rechtszaak tegen Ghislaine Maxwell. De 59-jarige Amerikaanse wordt ervan verdacht tussen 1994 en 2004 minderjarige meisjes te hebben geronseld voor haar ex-partner, de Amerikaanse financier en multimiljonair Jeffrey Epstein.

Epstein, die in 2019 werd gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het seksueel misbruiken van tientallen minderjarige meisjes, pleegde zelfmoord in zijn cel nog voordat een rechtszaak tegen hem kon beginnen. Wel werd hij in 2008 veroordeeld voor het uitlokken van betaalde seks met een veertienjarig meisje.

Maxwell leerde Epstein kennen in de jaren negentig. Ze was een socialite in New York en hielp Epstein met onder meer personeel aannemen voor in zijn zes huizen. Ook zou ze hem hebben geholpen met minderjarige meisjes en jonge vrouwen ronselen. Ze zou vrouwen hebben gerekruteerd om massages te geven aan Epstein, die uitmondden in het seksueel misbruiken van de vrouwen. Ook zou ze soms deel hebben genomen aan de seksuele ontmoetingen en zou in ieder geval één van de meisjes betaald hebben voor haar diensten.

Eén van die vrouwen, Annie Farmer, was destijds zestien en zegt dat ze door Maxwell werd uitgenodigd om de ranch van Epstein in de Amerikaanse staat New Mexico te bezoeken. Ze zou daar een evenement voor studenten bijwonen, maar dat evenement bleek uiteindelijk niet te bestaan. Maxwell nam haar mee uit winkelen en naar de bioscoop en gaf Farmer ongevraagd een massage toen het meisje topless was. De verklaring van Farmer en die van drie andere vrouwen vormen de basis voor de aanklacht tegen Maxwell.

‘Volwassen massagetherapeuten’

Recent zei Maxwell tijdens een verhoor dat ze „geen misdaad heeft begaan”. Ook de broer van Ghislaine Maxwell, Ian Maxwell, zei deze maand tegen persbureau AP dat de rechtszaak tegen zijn zus „de meest ‘over-gehypete’ rechtszaak van de eeuw” is, die als doel heeft haar „te breken”. „De zaak is in elkaar geflanst zodat Ghislaine de aanklachten moet ondergaan die Epstein nooit heeft ondergaan”, aldus Ian Maxwell. Jaren geleden zei Maxwell ook dat ze onschuldig was. Bij het afleggen van een verklaring in 2016 zei ze: „Een heel klein deel van mijn werk was het vinden van professionele, volwassen massagetherapeuten voor Jeffrey. Voor zover ik wist, was iedereen die naar zijn huis kwam volwassen en een professional.”

Tegen The New York Times zei Rachel Barkow, hoogleraar strafrecht aan de New York University, dat het lastig zal worden voor Maxwell om zich „los te weken van Epstein” en om „duidelijk te maken dat ze een ander persoon is dan hij”. Arlo Devlin-Brown, een voormalig federaal aanklager, voegde daaraan toe dat als haar advocaten Maxwell willen afschilderen als slachtoffer van Epstein ze zich het best kunnen focussen op „de manipulatieve eigenschappen Epstein”.

Als Maxwell schuldig wordt bevonden, hangt haar tachtig jaar cel boven het hoofd. Ze werd in 2020 opgepakt, nadat lange tijd onduidelijk was geweest waar ze verbleef. Ze bleek sinds de arrestatie van Epstein in een huis in de Engelse stad Bradford te hebben gezeten. Dat zou ze met contant geld hebben gekocht om haar identiteit te beschermen. Sinds haar arrestatie zit ze in de gevangenis. Haar vier verzoeken om borgtocht werden afgewezen; het vluchtrisico zou te groot zijn.

