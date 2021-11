Geen feestverhaal, maar de kopers staan in de rij

Wie haalt Intertrust van de beurs? Nadat private-equitypartij CVC openlijk interesse had getoond in het Nederlandse trustkantoor, meldden zich afgelopen week nog meer partijen die aankoop overwegen. Een officieel bod ligt er nog niet, maar analisten rekenen daar wel op. Aan het beursavontuur van Intertrust komt zo na ruim zes jaar een eind.

„Intertrust was de afgelopen jaren geen feestverhaal op de beurs”, zegt Michael Roeg, analist bij Degroof Petercam. Qua koersontwikkeling stelde het beleggers teleur. De groei bleef achter bij de verwachtingen, de marges kwamen onder druk. Tweemaal gaf het bedrijf de afgelopen jaren een winstwaarschuwing. Daarnaast ontstond, met name in Nederland, politieke druk op de praktijk van trustkantoren.

Ontevreden aandeelhouders klaagden de afgelopen maanden openlijk over de lage waardering van Intertrust op de beurs. Drie investeerders – Harbor Spring, Hawke Ridge, Lucerne – schreven het management publiekelijk aan: doe iets!

De Intertrustleiding beloofde om voor 100 miljoen euro eigen aandelen in te kopen. Het had weinig effect op de koers. Die dook in september zelfs even onder de 12 euro, de laagste stand ooit.

„Op een gegeven moment komt er dan een partij die denkt: hier kan ik van profiteren, ik kan dit bedrijf overnemen voor een schappelijke prijs”, zegt Roeg.

De Britse investeringsmaatschappij CVC, die al eigenaar is van Intertrusts Nederlandse branchegenoot TMF Capital, bood 18 euro per aandeel: een ‘premie’ van 43 procent op de beurskoers van dat moment.

Biedingenstrijd

En toen barstte de biedingenstrijd los. Een andere partij bleek 22 euro per aandeel te willen bieden, en de beurskoers schoot omhoog. Later in de week werd bekend dat concurrent Apex uit Bermuda achter dit bod zit. Wie de andere geïnteresseerden zijn, is niet officieel bekend.

„Ik denk dat CVC wel wist dat het iets zou losmaken”, zegt Konrad Zomer, analist van ABN Amro - Oddo BHF. Hij vermoedt dat andere partijen waarschijnlijk ook al overwogen Intertrust te kopen, en al eens hadden berekend wat een reële prijs zou zijn. „Komt er dan zo’n bod van CVC – toch wel een redelijke expert in de markt vanwege het bezit van TMF Capital – dan is dat voor anderen een bevestiging dat het een goede deal is.”

En dus kwamen andere partijen snel in actie, voordat CVC het bedrijf al te voordelig zou hebben gekocht.

Want, gaat Zomer verder, die 18 euro per aandeel is geen belediging, maar zeker niet de hoofdprijs. Hij vergelijkt het met een eerdere transactie. „TMF werd van de beurs gehaald voor twaalfenhalf keer de operationele winst. Stel dat er daadwerkelijk een bod van 22 euro op Intertrust komt, dan betekent dit dat Intertrust voor elfenhalf keer de operationele winst wordt verkocht. Zo bezien is zelfs die 22 euro geen krankzinnige prijs.”

Goed nieuws voor beleggers, want op eigen kracht had het volgens Zomer nog jaren geduurd voordat Intertrust die koers had bereikt.

Toch ziet hij ook een risico. „CVC krijgt nu de gelegenheid even in de keuken te kijken bij Intertrust. Als het daarna toch geen bod doet, heeft het kennelijk een paar heel rotte vissen onder het gasfornuis ontdekt.”

In dat geval verwacht Zomer dat de koers „ontiegelijk” hard keldert, zelfs tot onder het tot nu toe laagste niveau. Hij snapt dat sommige beleggers dat niet afwachten.

Bovendien, zegt Zomer: „Intertrust was voor beleggers al jaren best een hoofdpijndossier. Sommigen willen er gewoon vanaf, ook al is dit misschien nog niet de hoogste koers.”