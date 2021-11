In het hotel verblijven reizigers die positief testten bij terugkomst uit Zuid-Afrika. Zij moeten verplicht in quarantaine. Juist om ervoor te zorgen dat mensen zich aan die quarantaine houden wordt het hotel streng beveiligd door politie, marchaussee en particuliere beveiligers. Het is niet bekend hoe het echtpaar is ontsnapt. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt en de GGD zal bepalen hoe de quarantaine van het tweetal verder zal verlopen.

Steeds meer landen bevestigen besmettingen Omikronvariant

De Omikronvariant van het coronavirus duikt in steeds meer landen op. Op zondag lieten gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk weten dat er drie gevallen van de variant in het land zijn vastgesteld. Eén van hen is inmiddels niet meer in het land maar heeft volgens de BBC wel het centrum van Londen bezocht. In Frankrijk worden acht mogelijke besmettingen onderzocht. Het gaat om mensen die recentelijk in het zuiden van Afrika zijn geweest.

In Canada zijn twee gevallen van de nieuwe variant bevestigd. Beide besmette personen waren recentelijk teruggekomen uit Nigeria. Om een verdere verspreiding van de variant te voorkomen heeft de Canadese regering een inreisverbod afgekondigd aan alle niet-Canadese inwoners die in de afgelopen twee weken in zuidelijk Afrika zijn geweest.

De regering in Botswana heeft aangegeven dat er inmiddels 19 gevallen van de Omikronvariant zijn geregistreerd. Botswana was een van de eerste landen buiten Zuid-Afrika die besmettingen door de nieuwe variant meldde. Bij die eerste besmettingen zou het gaan om afgevaardigden van een buitenlandse diplomatieke missie die Botswana bezochten.